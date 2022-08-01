«Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет»

Совет директоров Банка России утвердил концепцию обновленных 1000 и 5000 рублей, сейчас идет работа над эскизом, прорабатываются детали изображений. При этом их защитный комплекс будет более совершенным, чем у модифицированных купюр более низкого номинала, ведь именно крупные банкноты подделывают чаще. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред ЦБ Сергей Белов , курирующий наличное денежное обращение. Он также раскрыл, какие символы и достопримечательности Приволжского и Уральского округов рассматривал Совет директоров Центробанка в финале, возможна ли сейчас деноминация, будут ли на новых модернизированных банкнотах «тайные знаки», а также есть ли планы по выпуску новых купюр и монет.

На пути к потребителю

— В конце июня Центробанк выпустил в обращение обновленную сторублевую купюру. Она уже попала в руки граждан, возможно, через кассы банков? Получили ли обратную связь относительно дизайна? Есть ли сложности с настройкой оборудования у банков, о чем они предупреждали?

— После ее презентации мы получили большое количество положительных отзывов. Практически в день выпуска — 30 июня — мы выдали необходимое количество банкнот кредитным организациям, поставщикам и производителям оборудования для адаптации и настройки техники . Большинство организаций сообщили о том, что у них все проходит нормально. Ряд производителей и поставщиков уже передали свое оборудование для тестирования в наш сервисный центр, который находится в Санкт-Петербурге, поэтому мы уверены, что никаких сложностей не будет .

— То есть из банков пока новая сторублевка еще не уходила?

— Пока нет .

— Банки уже могут сориентировать, когда купюра поступит в массовое обращение?

— Не хочу вас обмануть по срокам, но мы видим, что банки готовятся к этому.

Сейчас экономических предпосылок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— На сторублевой купюре мы рассмотрели тайный знак и написали об этом — часы на Спасской башне показывают 20 часов 22 минуты, то есть 2022 год, год выпуска обновленной банкноты. Будут ли такие «фишечки» и на других модифицированных купюрах?

— Мы сознательно, проводя презентацию, об этом не сказали. Но опытные журналисты обратили на это внимание, вам приз. Общая концепция новых купюр у нас есть, наши художники и художники Гознака продолжают работать над деталями . Так что будем внимательно их изучать, и, думаю, на них вы тоже найдете интересные детали.

— Это реально интересная история для бумажных денег. Вспомнить хотя бы масонские знаки, которые видят на стодолларовой купюре.

— Такие интересные знаки не являются сверхзадачей дизайна, это делается в целях их защиты .

Более совершенная защита

— Следующие в очереди на модификацию — купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. Будет ли сохранен для них принцип обновления — защитные признаки, подход к дизайну, или все-таки вы посмотрите на опыт восприятия населением уже имеющихся банкнот, нормально ли их банки оборудование подстраивают? Могут ли быть какие-то изменения в подходе?

— Модернизация банкнот началась в 2017 году, когда мы выпустили 200 и 2000 рублей . В июне мы выпустили обновленную сторублевую купюру. И продолжаем двигаться в этом направлении, чтобы оставшиеся банкноты, в том числе и 1000, и 5000 рублей были выдержаны в единой стилистике . Купюра сама по себе — изделие высокозащищенной печати. Поэтому основная задача — чтобы фальшивомонетчикам было тяжело ее подделывать, а населению было легко определить ее подлинность.

Общая концепция дизайна предусматривает три группы изображений. На первом плане — основной объект, который задает тему банкноты. Его изображение должно быть крупным, но в то же время достаточно компактным. Если изобразить, к примеру, набережную, это будет громоздко и не очень симпатично. Объекты второго плана должны дополнять основную тему и поддерживать общий фон. Объекты третьего плана — это уже больше микроузоры, микрорисунки, элементы, которые можно рассмотреть под лупой.

Все изображения накладываются на уже заданный защитный комплекс. Такой подход нам позволяет сделать банкноту более красивой, многоплановой и гармоничной. Чтобы купюры выглядели более современными, мы следуем общемировым трендам . Используем крупное контрастное обозначение номинала, легко читаемые надписи, рельефные метки для распознавания номиналов незрячими людьми, удобные для проверки расположение защитных признаков .

— Со стилистикой понятно, но, в отличие от сторублевой купюры, которую никто практически не подделывает, номиналы в 1000 и 5000 рублей более интересны для фальшивомонетчиков. Будет ли усилена защита или той, которая заложена в обновленных 100 рублях, уже достаточно?

— Вы абсолютно правы, фальшивомонетчики в первую очередь стараются подделывать купюры крупного номинала, поэтому 1000 рублей и 5000 рублей будут обладать более совершенным защитным комплексом . Но он все равно будет базироваться на общих принципах, просто чем выше номинал, тем сложнее защита. Если говорить в целом о российских банкнотах, статистика показывает, что они хорошо защищены. На 1 млн купюр, находящихся в обращении, приходится всего 6 поддельных, в Европе этот показатель вдвое выше , в Великобритании – в 3,5 раза выше, в Мексике — более чем в шесть раз. В 2021 году в банковской системе было выявлено более 36 тыс. поддельных денежных знаков, из которых купюр номиналом 5000 рублей было чуть более 76%, номиналом 1000 рублей — чуть больше 11%, и 2000 рублей — 10,3% . Как видим, в основном мошенников интересует крупный номинал.

Сейчас экономических предпосылок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— На презентации обновленной сторублевки вы сказали, что дизайн модифицированных 1000 и 5000 рублей уже утвержден, сейчас идет работа над эскизами. Может, приоткроете тайну, какие символы и достопримечательности Приволжского и Уральского округов мы увидим на них? «Известия», кстати, в прошлом году сделали проект и узнали у наших читателей, что они хотят видеть на этих купюрах. Интересно сравнить.

— Совет директоров Банка России утвердил концепцию обновленных 1000 и 5000 рублей, сейчас идет работа над эскизом, прорабатываются, как я уже сказал, детали изображений . Что касается символов, то могу озвучить те, которые вышли в финал, а дальше можете попробовать угадать. Перечень объектов был довольно солидным, экспертными группами было предложено около тридцати объектов-символов.

По тысячной купюре: Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, река Волга с различными видами, башня Сююмбике Казанского кремля, Казанский кремль, заповедник «Городище», Центр семьи Казан.

По пятитысячной: дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья «Россия», объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак «Европа — Азия», памятник «Тыл — фронту» и памятник «Сказ об Урале».

А что в итоге окажется на банкнотах, узнаем на презентации.

— Когда мы проводили проект, то ни один наш читатель не предложил Ельцинский центр и храм на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Любопытно, что и экспертные группы ЦБ тоже не выдвинули эти объекты.

— Мы доверяем мнению экспертов. И уверены, что новые банкноты, которые появятся, будут красивые и современные.

Со всеми нулями

— В кризисные периоды неизменно возникает три «страшилки» с приставкой де-: дефолт, девальвация, деноминация. Два уже прозвучали в повестке, а можно ли считать, что масштабное обновление купюр — своего рода показатель, что деноминации не планируется в принципе? Хотя ничего ужасного, кстати, именно в деноминации нет.

— Причин для этого точно никаких нет . На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать. Любая деноминация в основном проходит после периода гиперинфляции. Как показывает история, возьмем хотя бы тот же 1998 год, когда была последняя деноминация, это было действительно своего рода отсечением периода финансовой нестабильности. Тогда инфляционные процессы были масштабными. И проведенная деноминация была нацелена на укрепление доверия к российской национальной валюте. Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными.

Сейчас экономических предпосылок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— И априори вряд ли ЦБ затевал модификацию банкнотного ряда, чтобы потом провести затратную деноминацию? А она затратна, даже если просто убрать пару нолей.

— Деноминация 1998 года была довольно затратной и продолжительной, поскольку активный обмен шел целый год, изымались старые купюры через торговые сети, кредитные организации. И в принципе процесс затянулся на три года. Если мне не изменяет память, было обменено 6 млрд банкнот. Это огромная работа, которая была выполнена сотрудниками банков и торговли.

Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать.

Платежные привычки

— Не могу не задать вопрос, который задаю уже второй десяток лет. Стоит ли ждать в обозримом будущем появление купюры номиналом в 10 000 рублей? Все говорят, что нет. Но в свое время бывший первый зампред ЦБ Георгий Иванович Лунтовский говорил мне, что подумать об этом можно, когда средний доход в России достигнет 20 тыс. рублей, то есть на него будут приходиться две десятитысячные купюры. Средний доход уже существенно больше.

— Я могу лишь отметить, что решение о выпуске банкнот любого номинала всегда принимается исходя из текущей экономической ситуации в стране . Мы рассматриваем и берем в расчет многие параметры: и наличный денежный оборот, и уровень заработной платы, и уровень инфляции, соотношение безналичных и наличных платежей. Сегодня мы не видим объективных причин для выпуска банкноты номиналом 10 000 рублей.

— Если посмотреть статистику по пятитысячной купюре, то видно, что население явно использует ее для хранения денег. Особенно это стало актуально в марте, когда люди переводили свои сбережения в наличные. Многие граждане считают, что в принципе нужно иметь какой-то запас наличных денег. Десятка была бы весьма удобна в этом смысле.

— У каждого из нас есть причины держать в кошельке бумажные деньги. Я тоже не исключение, у меня всегда с собой есть определенная сумма наличных, хотя стараюсь максимально рассчитываться безналичным способом . Недавно мы опубликовали результаты опроса по этой теме. Они получились интересными. Треть граждан заявили, что расплачиваются наличными просто по привычке . Были и весьма показательные ответы, что оплата наличными помогает лучше следить за расходами, поскольку при оплате картой человек физически не ощущает, сколько тратит. А когда в кошельке он видит «живые» деньги, ему проще себя контролировать. Также для многих оплата наличными — это простота, безопасность, отсутствие технических сбоев.

Сейчас экономических предпосылок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Но все-таки рост безналичных платежей стремительный.

— Однозначно. Если в 2018 году доля безналичных платежей составляла 55,6%, то в 2021-м — уже 74%. В первом квартале этого года показатель вырос до 75,5% . Это объяснимо, поскольку все больше торговых предприятий использует безналичный расчет, инфраструктура развивается, да и это реально удобно. Тем не менее, четверть населения по-прежнему рассчитывается наличными деньгами за товары и услуги.

Возвращаясь к вашему вопросу насчет средств сбережения, возможно, что люди, особенно в кризисные периоды, стараются иметь наличные, и мы видим всплески спроса на них . Если вспомнить пандемию, в этот период мы пополнили наличный оборот почти на 2,8 трлн рублей, это была рекордная сумма.

— Но был еще всплеск спроса в феврале-марте этого года.

— Да. Рост спроса на наличные пришелся на конец февраля — начало марта. Безусловно, это произошло под влиянием внешних условий. Граждане сняли 2,9 трлн рублей, но буквально за последующие два с половиной месяца произошел возврат этих наличных денег . И он даже перекрыл февральскую эмиссию: из обращения ушло почти 3 трлн рублей.

На добрую память

— Но есть монеты, которые трудно изъять из обращения, поскольку они к вам не возвращаются. Люди складируют их дома, причем даже десятирублевки. Помнится, на презентации планов по модификации купюр ЦБ заявлял, что собирается проводить пилотные проекты по установке автоматов по обмену без комиссии мелочи на бумажные деньги. Эти пилотные проекты уже прошли, будут ли развиваться?

— Мы продолжаем наблюдать невозврат монет в кассы банков, поэтому для нас этот проект не потерял актуальность . Мы сейчас заняты тем, что пытаемся найти отечественное оборудование для этого, поскольку использовать импортное в нынешней ситуации рискованно . Я думаю, как только мы решим этот вопрос, тогда и запустим проект.

Проблема с монетой существует, причем не первое десятилетие и не только в России. Мы приходим к выводу, что надо стимулировать и мотивировать наших граждан, чтобы они возвращали монеты в обращение . Один из вариантов — это регулярно проводить в разных регионах дни приема монет с участием банков. Это приносит свои результаты, но нужно работать над повышением эффективности. Мы подумываем над изменением формата акций, чтобы увеличить охват и количество участников.

— В обращении совсем не видно памятной монеты в 25 рублей, а в принципе с точки зрения размена она удобна. Не планируете ли увеличить ее выпуск?

— Изначально планировалось, что 25-рублевые монеты будут памятными — с изображением различных событий или достопримечательностей. Первые такие монеты мы выпустили к зимним Олимпийским и Параолимпийским играм в Сочи. Опыт оказался удачным, и с тех пор мы регулярно чеканим памятные монеты из недрагоценных металлов этого номинала. Как правило, они остаются на руках у граждан в качестве сувенира или предмета коллекционирования. Регулярную чеканку такой монеты мы не планируем . Как обыватель скажу: все-таки она большая и тяжелая .

Сейчас экономических предпосылок Фото: РИА Новости/Пресс-служба Банка России

— Она меньше, чем 5 рублей.

— Она больше по диаметру на 2 мм и толще, а по весу тяжелее в полтора раза, чем 5 рублей. Я не думаю, что торговые сети будут рады иметь с ней дело.

— Трационная торговля — возможно, но вендинговые компании, насколько я знаю, неоднократно просили ЦБ подумать о выпуске, например, 50-рублевой монеты.

— На данном этапе мы не рассматриваем этот вопрос, потому что считаем, что банкноты более удобны в обращении. Они легче, и люди их воспринимают с большей серьезностью, чем монеты.

— Задумывался ли регулятор о выпуске новых памятных купюр? Понимаю, что нужно важное событие, которое отображается на них, но такие имеются: подвиг врачей во время пандемии, изобретение вакцин.