В часах на новой сторублевке зашифровали тайный знак

На обновленной сторублевой купюре, которая была презентована и запущена в обращение в четверг, 30 июня, зашифрован тайный знак. Часы на Спасской башне, которая изображена на лицевой стороне банкноты, показывают время 20 часов 22 минуты. Такое значение не было случайным. Дизайнеры зашифровали в нем год выпуска новой сторублевки — 2022-й, предположили «Известия». В пресс-службе ЦБ подтвердили, что это именно так.

Таким образом, год выпуска дважды обозначен на новой сторублевке: на оборотной стороне прямо и цифрами, на лицевой — в зашифрованном виде за счет указания времени на часах Спасской башни.

На лицевой стороне обновленной банкноты изображены Спасская башня Московского Кремля, парк «Зарядье», Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах. На оборотной, как сообщил на презентации зампред ЦБ Сергей Белов, основным изображением стал Ржевский мемориал Советскому солдату — самый масштабный памятник, возведенный в современной России. На втором плане новой купюры изображен музей-заповедник «Куликово поле».

Помимо доминирующих в художественном плане достопримечательностей округа оборотная сторона содержит и микроизображения (надписи и мелкие графические элементы) на стилизованной карте округа. В частности, там представлена самоварами и пряниками Тула.

Обновленная сторублевка содержит QR-код, отсканировав который можно попасть на страницу ЦБ с подробной информацией об обновленной купюре.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Московское время 20:22: в часах на новой сторублевке зашифрован год выпуска