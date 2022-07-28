Ложный процент: 40% акций и облигаций банки продают под видом вкладов

Более трети (40%) продаж акций и облигаций в банках совершаются под видом вкладов , указано в исследовании Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). Весной этого года волонтеры и активисты ассоциации исследовали случаи мисселинга (недобросовестных продаж) при реализации кредитными организациями финпродуктов в 12 городах. В ходе обследования были выявлены и случаи, когда клиентов вводили в заблуждение, укрывая от них информацию, у кого они приобретают новый для себя продукт, какие комиссии взимаются при его продаже и т.д. Эксперты отметили, что нынешний момент, когда доходность по депозитам вслед за ключевой ставкой стремительно снижается, очень способствует распространению мисселинга. Пресс-служба ЦБ подтвердила, что сейчас увеличилось количество жалоб на недобросовестные продажи банков. Но там пояснили: обычно проходит определенное время между покупкой продукта и тем, когда клиент осознает, что его ввели в заблуждение.

Распустились по весне

Понятие « мисселинг» уже прочно вошло в обиход потребителей финуслуг, которые на протяжении многих лет сталкиваются с этой проблемой. Весьма «преуспели» на этой ниве банки , которые довольно часто вводят клиентов в заблуждение, продавая одни продукты под видом других . Типичная ситуация: после окончания срока договора вклада клиенту предлагают более высокодоходные альтернативные инструменты. Они якобы обладают всеми достоинствами депозитов, но более высокодоходные.

Нынешний момент особенно благоприятен для мисселинга. После резкого повышения ключевой ставки банки в марте этого года начали предлагать вклады под 20% годовых. Но доходность по депозитам начала стремительно падать после решения регулятора о снижении ставки. Сейчас даже средняя обещанная доходность приближается к 7%, что более чем вдвое ниже текущей инфляции.

Не инвестируй в мимо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Этой весной банки по разным причинам стали активно предлагать клиентам якобы более доходные в сравнении с депозитами способы сохранения средств . В первую очередь — паи в ПИФах, а также акции и облигации . Но это существенно отличающиеся от вкладов финансовые инструменты, и выдавать одно за другое есть не что иное, как мисселинг», — отмечено в исследовании АРФГ.

Важно отметить, что до пандемии кредитные организации таким образом навязывали клиентам различные структурные продукты, но после ограничений на их продажу неквалифицированным инвесторам перешли на более «чистый продукт» .

Желаемое за действительное

Выводы исследования получились неутешительными: 40% продаж акций и облигаций совершились под видом вкладов . И банки забывают упомянуть, что доходность не гарантирована, соответственно, риски по такому инструменту выше . В целом у каждого сотрудника банков было обнаружено в среднем по два признака мисселинга при предложении облигаций и акций, минимум один признак — паев фондов, сообщили в АРФГ. В ассоциации уточнили, что это средний показатель, в крупнейших банках таких нарушений было обнаружено меньше.

Самые распространенные варианты мисселинга — людям не сообщают, что договор они заключают не с банком, а с брокером, доходность не гарантирована, нет системы страхования, а также не говорят о наличии высокой комиссии при операциях с ценными бумагами.

«В результате клиент ожидает получить озвученную менеджером доходность по аналогии с тем, как он получает проценты по вкладу (за которыми он, собственно, и приходил — до того момента, как ему предложили «интересную альтернативу»), и, мягко говоря, недоумевает, увидев на своем счету сумму меньшую, чем была изначально », — пояснено в исследовании.

Не инвестируй в мимо1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам гендиректора АРФГ Вениамина Каганова, подобная практика чревата не только потенциальными потерями для инвесторов, но ухудшением репутации банков и снижением доверия к фининструментам и финсектору в целом. Он пояснил, почему же все-таки кредитные организации идут на это.

— С одной стороны, у менеджеров банков есть вполне осязаемые планы по продажам, в том числе инвестпродуктов. С другой, грань между «агрессивной продажей» и мисселингом, и правда, очень условна, поэтому не все ее видят. С третьей, клиенты часто стесняются задавать неудобные вопросы и добиваться исчерпывающей ясности, — сказал эксперт.

При всем богатстве выбора…

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин согласен, что банки заинтересованы в агентской комиссии, продавая чужие продукты, при этом сами они за это ответственности не несут.

— Проблему мисселинга мы неоднократно выявляли в ходе мониторингов рынка сберегательных услуг. По результатам нашего исследования в 2020 году, более чем половина из исследуемых крупнейших кредитных организаций (16 из 27) продвигала инвестпродукты как наряду со стандартными вкладами, так и вместо них . Судя по результатам исследования АРФГ, проблема мисселинга так и не была решена, — подчеркнул он.

По мнению главы КонфОП, это особенно печально, поскольку из-за нынешнего состояния фондового рынка есть риск, что вкладчики банков, переложившись в акции и облигации, в ближайшие годы могут просто не получить дохода .

Не инвестируй в мимо2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Действительно, вкладчики сейчас находятся на перепутье. По словам управляющего директора агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, высокодоходные вклады, оформленные в марте и начале апреля на пике ключевой ставки, преимущественно уже закончились . В основном они были трехмесячными, и их погашения пришлись на июнь-июль. Еще остается какой-то объем шестимесячных вкладов, которые истекут в сентябре-октябре, но доходность по ним была изначально ниже, чем по трехмесячным.

Как отмечал недавно ЦБ, многие люди переводят свои средства со срочных вкладов на текущие счета . Вопрос: куда пойдут эти деньги и не станут ли они искушением для банков привлечь их в «альтернативные» продукты?

Как предположил представитель «Эксперт РА», частично эти деньги отправятся на долгосрочные вклады, частично — на текущее потребление, поскольку расходы на него растут из-за инфляции, а частично люди оставят средства на текущих счетах , откуда их проще взять.

Юрий Беликов полагает, что людям, которые традиционно предпочитают вклады и не являются квалифицированными инвесторами, следует временно смириться, что получить реальную доходность от инструментов с низким риском не получится. По крайней мере, пока не нормализуется положение с инфляцией. Поэтому, возможно, есть смысл иметь ликвидный запас на непредвиденные расходы (ремонты, лечение и т. п.), а что-то положить на полугодовые-годовые депозиты в ожидании прояснения ситуации с фондовым рынком.

При этом эксперт предупредил, что попытка консервативных инвесторов пойти высокодоходные облигации или заработать на валюте может обернуться потерями.

Знание — сила

В пресс-службе Центробанка «Известиям» подтвердили, что видят некоторый рост жалоб на мисселинг . Но уточнили, что часто люди направляют жалобу спустя значительное время после приобретения финансового продукта, когда понимают, что были введены в заблуждение.

Не инвестируй в мимо3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— В целом проблема мисселинга всегда остается актуальной, в том числе в связи с появлением новых продуктов, расширением деятельности финансовых организаций, — отметили в ЦБ. — При этом риски недобросовестных продаж особенно возрастают на фоне желания людей найти более доходные способы размещения своих денег по сравнению с банковскими вкладами . Не всегда граждане понимают, что повышенный доход сопряжен с повышенными рисками.

Для того чтобы граждане, приходя на финрынок, повышали свое благосостояние и получали доход, а не разочарование, необходимо надлежащим образом информировать их о приобретаемых ими продуктах, уверены в Центробанке.

Там напомнили о последних мерах, которые регулятор предпринимает по борьбе с мисселингом. В частности, это ответственность управленцев организации за недобросовестные продажи. Также с 1 июля этого года вступило в силу указание, которым сотрудникам банков предписано информировать клиента об условиях и рисках предлагаемых финансовых продуктов , подчеркнули в Центробанке.

— При этом принципиальное новшество, которое вводит регулятор, — то, что сотрудник банка говорит клиенту, должно строго соответствовать информации, доведенной до клиента в письменной форме . Потому что чаще всего с мисселингом — подменой одного финансового продукта другим — люди сталкиваются в офисах банков, когда их на словах уверяют, что сложный продукт якобы так же надежен, как и вклад, и при этом выгоднее, — пояснили в пресс-службе ЦБ.