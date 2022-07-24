С видом на Москву: помогут ли золотые паспорта привлечь инвесторов

Президент России Владимир Путин подписал закон о «золотых визах». Документ предусматривает предоставление вида на жительство для иностранцев, вложивших 30 млн рублей в различные сектора российской экономики, включая и недвижимость. Закон вступит в силу с 1 января следующего года. В отличие от многих аналогичных преференций, предлагаемых различными странами (включая традиционные офшорные гавани) для нерезидентов с деньгами, эффект в нашем случае будет довольно ограниченным, считают эксперты. И всё-таки принятое решение — весьма полезно для множества людей из-за рубежа, которые хотят вести бизнес в России. Подробности — в материале «Известий».

Рабочая схема

Предоставление вида на жительство или гражданства за инвестиции существует с давних пор. Чаще всего этим занимаются сравнительно небольшие страны (Кипр, Мальта, Португалия первыми приходят на ум у тех, кто что-то об этом слышал), но не только: правила, регулирующие выдачу «золотых виз» присутствуют, к примеру, в 19 из 27 стран Евросоюза. Условия от страны к стране различаются.

К примеру, на Мальте можно получить гражданство, прожив в островном государстве 36 месяцев и вложив €600 тыс. в фонд национального развития. На Кипре гражданство обойдется в покупку недвижимости на €2 млн, а кроме того, нужно «задонатить» по €100 тыс. в два государственных фонда, но зато паспорт можно получить сразу. В Португалии гражданство за инвестиции не предусмотрено, зато вид на жительство предоставляется за инвестиции от €280 тыс.

В последние месяцы, однако, началось движение за ужесточение выдачи гражданства и вида на жительство в Европе на подобных условиях. Брюссель еще в марте выдвинул инициативу по полному запрету «золотых паспортов» и серьезным ограничениям в выдаче «золотых виз».

С видом на Москву Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Одна из идей — вид на жительство не должен выдаваться тем, кто инвестирует только в недвижимость. Кроме того, каждый подобный запрос должен внимательно изучаться правоохранительными органами. Наконец, ЕС предлагает, что инвестиции, сделанные при помощи «золотых виз» должны одобряться всеми странами-участниками союза, а не только государством, выдавшим документ. В общем, жизнь для инвесторов, захотевших получить свидетельства о праве на проживание во многих европейских странах, станет несколько сложнее.

Проще некуда

Россия сейчас оказалась в противофазе с Евросоюзом и, напротив, ищет способы привлечь инвесторов, в том числе и через упрощенные схемы выдачи вида на жительство (о гражданстве речь не идет). Подписанный президентом закон как раз об этом. Это первая подобная инициатива за много лет.

Сейчас инвестору в РФ требуется полтора года для получения вида на жительство, но новый закон сократит это время втрое. Привилегию вместе с непосредственным участником программы получат и его близкие родственники. Общий объем инвестиций, необходимых для получения «золотой визы» составляет 30 млн рублей, но, скажем, для Крыма и Дальневосточного округа эта сумма может оказаться меньше.

По оценке замглавы Минэкономразвития России Дмитрия Вольвача, закон может привлечь в страну 300–400 иностранных инвесторов в первый же год работы, с увеличением этого количества в полтора-два раза через три года. Что касается привлеченных средств, то в первый год их сумма составит около 12 млрд рублей с последующим увеличением до 40 млрд.

С видом на Москву Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, законопроект был разработан еще в начале прошлого года и не был никаким образом связан с нынешней ситуацией. Тем не менее, его направленность теперь получила новые краски актуальности.

— Вряд ли сейчас речь будет идти о значительном интересе со стороны западных инвесторов к получению вида на жительство в обмен на инвестиции, — заметил собеседник «Известий». — Но, возможно, стала более злободневной и привлекательной такая идея для инвесторов из ряда стран СНГ, из дальнего зарубежья Азии, с которым теперь Россия стремится развивать отношения. Маловероятно всё же, что программа будет очень широкой по составу участников.

— Потенциальный спрос может проявиться при снижении порога для инвестирования на территориях отдельных регионов страны (Крым, ДФО), вопрос снижения суммы порога рассматривается властями, — констатировал эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. — Ведь претендентам на российское гражданство не обязательно жить в регионе инвестирования. Они, к примеру, могут совершить инвестирование в ценные бумаги, выпускаемые регионами, или сделать вклад в региональные предприятия. Вероятно, это будет интересно гражданам, заинтересованным в ведении долгосрочного бизнеса с российскими контрагентами, так как просто получение российского гражданства не является приоритетным.

Добрососедские условия

Новая программа в первую очередь будет интересна китайским бизнесменам, которые станут приезжать в большинстве своем в дальневосточный регион для того, чтобы там развивать свой бизнес, открывать компании, считает доцент кафедры политологии и политического управления факультета «Школа политических исследований» ИОН РАНХиГС Михаил Бурда.

С видом на Москву Фото: Global Look Press/Sheldon Cooper

— Что касается остальных государств, возможно, это будут Индия, Иран, отчасти Турция. Еще одна категория, которая может такой визой воспользоваться, — это наши бывшие соотечественники, которые уже давно имеют паспорта европейских государств или Соединенных штатов и которые по тем или иным причинам в настоящий момент решили вернуться в Россию и открыть какое-то дело. Сейчас с учетом ухода многих западных компаний здесь открываются довольно неплохие перспективы, — пояснил эксперт.

По словам Гойхмана, наиболее распространенными вариантами внимания инвесторов могут стать Москва и Петербург, причем речь в первую очередь пойдет о секторе жилой недвижимости.

— Стремление приобретать жилье станет выше, если это дает и гораздо более существенные права по сравнению с традиционной миграцией. В восточных районах России программой могут заинтересоваться, например, инвесторы из Китая, — уточнил он.

Он подчеркнул, что кто-то из инвесторов, возможно, будет рассчитывать на становление своего бизнеса, вкладывая средства в сферу торговли и услуг. В том числе занимая «ниши», освобождаемые западными компаниями, прежде всего, в секторе малого и среднего предпринимательства.