Понижение квалификации: каких инвесторов отсекут от зарубежных бумаг

В среду, 20 июля, Центробанк представил новую концепцию защиты розничных инвесторов. Основа подхода — временный запрет неквалифицированным инвесторам вкладываться в иностранные ценные бумаги. ЦБ свою позицию аргументирует тем, что из-за санкций более 5 млн человек имеют на счетах заблокированные активы. Только на акции приходится более 320 млрд «замороженных» рублей. Многие розничные инвесторы при этом испытывают возмущение, но не до конца осознают риски. Мнения экспертов и участников рынка относительно инициативы Центробанка показали чрезвычайную волатильность. Кто-то считает, что архитектура фондового рынка драматично изменилась и грядет отток «частников», другие понимают желание регулятора подстраховаться за счет отсечения непрофессионалов от вложений с непредсказуемой судьбой. А глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что поддерживает концепцию ЦБ. Он считает, что в нынешних геополитических условиях нужно установить фильтр на вложения в иностранные ценные бумаги не только для «неквалов», но и профессионалов.

Переложить риски

Уже 24,7 млн человек в России имеют брокерские счета, указывается в новой концепции ЦБ. Правда, эксперты уверяют, что реально действующих раза в четыре меньше, остальные можно отнести к «спящим». Тем не менее миллионы инвесторов по стране — это не только большой потенциал, но и предмет для беспокойства регулятора, особенно в условиях санкций. Из-за них многие российские инвесторы столкнулись с приостановкой операций со своими активами и расчетами за них.

Формально реформа преподносится под тем соусом, что за последние два года рост числа квалифицированных инвесторов значительно ускорился. Но критерии получения статуса «квала» не менялись более пяти лет. Вывод напрашивается — пора поменять. Прежде всего увеличить с 6 млн до 30 млн рублей размер активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора. Как пояснил регулятор, это соответствует европейской практике, где требование установлено в размере €500 тыс. в ликвидных активах.

Но к кнуту прилагается и пряник в виде разрешения только «квалам» инвестировать в ряд активов. В первую очередь это касается сделок с иностранными финансовыми инструментами. Правда, запрета на эти активы и раньше не было, просто таким образом ЦБ донес до рынка мысль, что неквалифицированным инвесторам иностранные бумаги будут недоступны.

«Первый шаг в ряду новых мер — рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг», — в уже более простой форме пояснил регулятор, добавив, что ограничения не касаются ценных бумаг Минфина и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в нашей стране.

Свое решение ЦБ аргументировал санкционными рисками, которые «могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов». А их и без того уже сейчас — на 320 млрд рублей.

На неопределенный срок

По словам зампреда ЦБ Филиппа Габуния, запрет «неквалам» покупать иностранные ценные бумаги вводится временно. Правда, как долго продлится этот период, он не смог уточнить. Филипп Габуния лишь заметил — ограничения продлятся, пока регулятор не придет к выводу, что риски хранения иностранных ценных бумаг снизились, или не поймет, как этими рисками управлять. Но предсказать, когда нормализуется ситуация, пока невозможно.

Как пояснил на пресс-конференции руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, подтверждать свой статус уже признанным «квалам» будет не нужно. То есть новые требования рассчитаны на тех, кто захочет повысить свой уровень в дальнейшем.

— При этом до запланированного создания единого реестра квалифицированных инвесторов (этот пункт также заложен в концепцию. — «Известия») необходимо, как и ранее, переподтверждать статус при переходе к другому брокеру, — уточнили в пресс-службе ЦБ.

Да и у неквалифицированных инвесторов забирать уже купленные иностранные бумаги никто не будет. Они смогут их держать или продать на бирже, но только профессиональным коллегам , заверил представитель ЦБ.

Профилактика «окваливания»

Важно отметить, что все упомянутые изменения не будут введены прямо завтра. Для начала, сообщил регулятор, предложения будут обсуждаться с законодателями, участниками рынка и правительством. Далее их планируется реализовать решениями и нормативными актами Центробанка, некоторые войдут в основу законопроектов .

СПБ Биржа выступила против концепции, предложенной Центробанком.

«СПБ Биржа не согласна с концепцией ЦБ РФ по ограничению прав неквалифицированных инвесторов на торговлю иностранными ценными бумагами. Реализация этих предложений негативно повлияет на долгосрочное развитие всего российского финансового рынка. Масштабы этого негативного влияния могут оказаться несоразмерны рискам, о которых заявил регулятор», — заявила площадка.

«Известия» опросили представителей ассоциаций, куда входят участники финрынка, экспертного сообщества и Госдумы.

Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что поддерживает предложения ЦБ.

— Жизнь показала, что допуск к сложным и иностранным инструментам необходимо обеспечить через фильтр. А фильтр должен быть достаточно качественным и эффективным, отсеивая от участия с рискованными инструментами «неквалов». Учитывая геополитику, я бы и «профи» от иностранного рынка отсеивал, но они, очевидно, найдут иные пути работы на зарубежных рынках.

Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев считает, что ситуация с заблокированными иностранными ценными бумагами не является основанием для запрета на инвестиции неквалифицированных инвесторов во все вообще иностранные акции. В них было инвестировано около 14% совокупного портфеля «частников», заблокирована только часть из них. Для заблокированных евробондов российских эмитентов уже найдено решение (средства им будут выплачиваться в рублях. — «Известия»).

Первый вице-президент Национальной финансовой ассоциации Ольга Крючкова полагает, что предложение ЦБ об ограничении доступа к иностранным ценным бумагам может быть скорректировано. В том случае, если Клуб защиты инвесторов, созданный Мосбиржей при поддержке участников рынка, добьется положительных результатов в решении проблемы замороженных активов российских инвесторов.

— Мне кажется, розничным инвесторам следует сохранить доступ к ценным бумагам эмитентов дружественных стран, — сказала она.

Ольга Крючкова уверена, что главные изменения, заложенные в концепции, болезненны для фондового рынка и ведут к изменению его архитектуры.

— Основой его развития последние несколько лет был приток розничных инвесторов благодаря предложению широкого круга финансовых инструментов, а этого удалось добиться благодаря доступу к иностранным ценным бумагам. Это позволяло инвесторам получать нужную им диверсификацию и с большей охотой инвестировать в отечественные инструменты. Сегодня розничным инвесторам предлагается инвестировать в отечественные инструменты, а их круг недостаточен для того, чтобы обеспечить диверсификацию. Поэтому подход к развитию фондового рынка, на который мы полагались до сих пор, по существу, отменяется, а нового мы пока не видим.

А гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев ничего драматичного в изменениях не видит. Он уверен, что те инвесторы, которые могут пройти имущественный ценз, получат доступ к большому кругу инструментов, пройдя тест и получив статус «квала». При этом массового перетока эксперт не ожидает , поскольку не так много инвесторов пройдет имущественный ценз. Для чего такой уровень, собственно, и установлен, добавляет он.