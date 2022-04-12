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Экономист указала на неизбежность мировой дедолларизации

Экономист Воронкова: США не смогут остановить глобальное снижение роли доллара
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Властям США не удастся остановить начавшуюся в мире дедолларизацию, заявила 12 апреля доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

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Этот процесс, как пояснила эксперт, является следствием изменения баланса сил в мировой экономической системе, обусловленного появлением новых сильных игроков из числа влиятельных стран. Также на снижение роли доллара влияет интенсивное развитие региональных международных связей.

Как отметила Воронкова, сейчас на мировой экономической арене наблюдается конкурентная борьба за лидерство между развивающимися странами. Для этих целей они используют меры экономического и неэкономического давления.

«Санкционная заморозка зарубежных государственных активов Российской Федерации — очередное подтверждение этого», — отметила эксперт в беседе с агентством «Прайм».

При этом многие зарубежные центробанки увеличивают долю юаня и других валют в своих резервах, а для расчетов между странами все чаще используются национальные валюты, дополняет «Газета.Ru».

По словам экономиста, в настоящее время репутационные риски доллара пока перекрываются его значимыми позициями в мировой экономике. Однако в долгосрочной перспективе, вероятно, ключевыми на глобальном рынке станут альтернативные валюты.

8 апреля французский политолог и экономист Александр дель Валль заявил, что действия Запада в попытке изолировать Россию могут спровоцировать падение доллара в пользу рубля и китайского юаня. По словам эксперта, укрепление рубля происходит на фоне устойчивости торговых связей со странами БРИКС, Аравии и Африки. Кроме того, постоянный рост цен на энергоресурсы позволяет России регулярно получать новую валюту.

Днем ранее Financial Times отмечала, что использование доллара в качестве оружия может обернуться расколом мировой финансовой системы и подрывом американской валюты. По мнению экспертов, начало Россией спецоперации на Донбассе положило конец 30-летнему периоду глобализации и доминирования доллара.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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