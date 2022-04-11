FT увидела в долларе причину раскола мировой финансовой системы

Использование доллара в качестве оружия может обернуться расколом мировой финансовой системы и подрывом американской валюты. Таким мнением поделились обозреватели на страницах издания Financial Times.

Как отмечают авторы статьи, санкции западных стран «потрясли» мир и «сломали» шаблон.

Сила санкций против России, по мнению издания, базируется на распространенности доллара как резервной валюты. Но после введения ограничений против Москвы эта сила может иметь и оборотную сторону.

«Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон», — отмечается в материале от 7 апреля.

Financial Times подмечает также тот факт, что отнюдь не все страны присоединились к мерам, которые принял Запад в надежде надавить на Россию. Нейтральную позицию заняли ЮАР, Бразилия и Китай.

Все это, по мнению исполнительного директора инвестиционной группы BlackRock Ларри Финка, свидетельствует о том, что начало Россией спецоперации на Донбассе положило конец 30-летнему периода глобализации и доминирования доллара.

Издание делится наблюдением о том, что в мировой структуре финансовых резервов стран уже начинаются изменения. Хотя сейчас доллар и евро по-прежнему занимают доминирующее положение, у государств появился интерес к более экзотическим валютам — австралийскому доллару, корейской воне и китайскому юаню.

Пекин, по мнению издания, может воспользоваться падением доверия к доллару для того, чтобы попытаться укрепить положение юаня на мировых рынках. Однако, как отмечает Financial Times, китайцы могут столкнуться с трудностями из-за выбранной ими ранее политики жесткого контроля за финансовой системой внутри Китая. Для увеличения роли юаня в мировых расчетах китайским властям необходимо будет сделать юань полностью конвертируемым, а это может ослабить контроль Пекина за собственной валютой.

8 апреля французский экономист Александр дель Валль в статье для издания Valeurs actuelles сообщил, что действия Запада для изоляции России могут спровоцировать падение доллара в пользу рубля и китайского юаня.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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