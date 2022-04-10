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Французский экономист спрогнозировал падение доллара в пользу рубля

Экономист дель Валль: попытка изолировать Россию ускорит отказ от доллара в пользу рубля
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Действия Запада для изоляции России могут спровоцировать падение доллара в пользу рубля и китайского юаня, заявил 8 апреля французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для издания Valeurs actuelles.

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По мнению дель Валля, решение венгерского премьер-министра Виктора Орбана платить за российский газ в рублях спровоцировало раскол внутри Евросоюза по вопросу связей блока с Москвой.

«Она (антироссийская политика США. — Ред.) даже рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть. Похоже, скоро самому понятию «нефтедоллар» придет конец», — предположил эксперт.

Также делль Валль называет в статье причины, по которым происходит восстановление курса рубля. Среди них — продолжение закупок российского газа странами Европы, устойчивость торговых связей со странами БРИКС, Аравии и Африки. Кроме того, постоянный рост цен на энергоресурсы позволяет России постоянно получать новую валюту.

«Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося всё более многополярным», — подытожил делль Валль.

7 апреля британская газета Financial Times высказала опасение, что санкции западных стран против России, включая валютные резервы Москвы, могут нарушить доверие к доллару и изменить глобальный финансовый пейзаж. Действия США с большой вероятностью будут способствовать появлению альтернативной экономической системы, отметило издание.

5 апреля Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что российский рубль хорошо противостоит введенным против России санкциям.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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