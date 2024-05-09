Жители Словакии собрали €4 млн на закупку боеприпасов для Украины, этой суммы должно хватит на 2692 артиллерийских снаряда. Об этом пишет издание České noviny.

Производить боеприпасы будет чешское предприятие STV Group. Доставить снаряды планируется «не позднее конца лета».

Как отмечается в публикации, жители Словакии пошли на такой шаг из-за позиции властей, которые отказываются вносить вклад в закупку боеприпасов для Украины.

Так, 29 апреля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает за прекращение огня на Украине. Он отмечал, что поставки оружия ВСУ не являются подходящим решением, а средства, которые потрачены на это, потрачены впустую.

Кроме того, еще 6 марта Фицо отмечал, что отношения Словакии и Чехии находятся под угрозой из-за намерений Праги искать новые варианты расширения помощи Киеву, не исключая и небоевое присутствие военного контингента стран Европы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.