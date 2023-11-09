Эффект бомбы: американцев пытаются убедить в пользе поставок оружия Киеву

Администрация США, видя усталость общества от многомиллиардных трат на военную помощь Украине, пытается вернуть поддержку избирателей в вопросе дальнейших поставок оружия киевскому режиму. По данным СМИ, сейчас окружение президента Джо Байдена убеждает членов конгресса в том, чтобы те в общении с электоратом делали упор на позитивный эффект от разрастания национального ВПК для американского рынка труда. Эксперты, впрочем, сомневаются в том, что ситуацию с занятостью в стране можно улучшить за счет всё новых поставок ракет и снарядов на Украину. Подробнее — в материале «Известий».

Инвестиции в истребление

По информации издания Politico, которое ссылается на пять источников в исполнительной и законодательной ветвях власти, поддерживающим дальнейшую военную «подпитку» Украины сенаторам и членам палаты представителей пытаются доказать, что поставки вооружений Киеву будут мощным толчком для развития военно-промышленного комплекса, а значит, там будут появляться тысячи и десятки тысяч рабочих мест.

В Пентагоне и вовсе договорились до того, что назвали военную помощь Украине «умными инвестициями в национальную безопасность» самой Америки. В сообщении для медиа о предоставлении очередного, хотя и весьма скромного по размерам пакета военной помощи Киеву минобороны США назвало такие поставки способом «укрепить нашу оборонно-промышленную базу и создать высококвалифицированные рабочие места для американцев». О том, что подобные поставки по сути своей являются антигуманными, поскольку предназначены для истребления людей, пресс-служба Пентагона упоминать не стала.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aimee Dilger

Материал Politico был опубликован незадолго до того, как стало известно о попытке Белого дома добиться одобрения в конгрессе объединенного пакета помощи на сумму свыше $100 млрд. Эти средства администрация запрашивала прежде всего на поддержку Киева, а также Израиля на фоне конфликта с движением ХАМАС, на противодействие Китаю и укрепление границы на юге США. Издание цитирует составленную в Белом доме подборку тезисов, согласно которой законодателям стоило бы довести до своих избирателей, что военно-техническая помощь другим странам поможет «расширению производственных линий, укреплению американской экономики и созданию новых рабочих мест для американцев».

Война далеко, прибыль рядом

Пока, впрочем, вопрос завис в конгрессе. Нижняя палата во главе с новым спикером, республиканцем Майком Джонсоном на прошлой неделе одобрила план, в соответствии с которым Израилю должно быть выделено $14,3 млрд для борьбы с палестинскими радикалами. При этом конгрессмены, по сути, пошли на конфликт и с Белым домом, отказавшись одобрять весь многонациональный пакет финансовой помощи, который запрашивал Байден, и с коллегами в сенате, где большинство сейчас у представителей правящей Демократической партии.

На первый взгляд, логика в том посыле, который американская администрация пытается «продать» электорату через законодателей, есть. Во всяком случае, сейчас предприятия американского ВПК, загруженные заказами и для Украины, и для пополнения истощившихся собственных арсеналов, демонстрируют уверенные финансовые показатели, котировки их акций растут, а объем заказов превышает имеющиеся производственные и кадровые возможности.

Фото: Lockheed Martin Corporation

По данным исследовательской службы Haver Analytics, за последний год госзаказ на производство военной техники в США вырос на 15%. Как указывает в этой связи портал Market Watch, «возросшие траты Пентагона помогли удержать производителей на плаву»: контракты, заключенные с предприятиями оборонного сектора, позволили добиться «небольшого увеличения числа заказов на товары длительного пользования» в стране в целом. С учетом новых подрядов на производство техники и вооружений, предназначенных в том числе и для поставок Украине, компании ВПК активно набирают новых сотрудников.

Ложный посыл

Тот факт, что вопрос дальнейшей военной помощи Киеву будет становиться всё более сложным по мере приближения президентских выборов 2024 года в США, признают даже сторонники накачки Украины западным оружием. В частности, как пишет подполковник армии США, научный сотрудник Института исследований в области внешней политики (FPRI) Уолтер Лэндграф, «администрации Байдена придется найти баланс между международными обязательствами и внутренними императивами», а с учетом «и без того уже поляризованной политической среды дальнейший путь наверняка будет ухабистым».

Продажа оружия странам, ведущим военные конфликты, «должна основываться на вопросах их безопасности и последствиях в области прав человека, а не на рабочих местах и прибылях, которые они сулят», уверен Уильям Хартунг, старший научный сотрудник американского Института ответственного государственного управления Куинси. Эксперт полагает, что Вашингтону следует продолжать поддерживать Украину, однако «отправка оружия без сопутствующей дипломатической стратегии грозит риском длительной и изматывающей войны, эскалация которой может привести к прямой конфронтации США и России». Предположение же о том, что поддержка Киева должна продолжаться, поскольку это поможет созданию рабочих мест в Америке, является «ложным и опасным» — такой подход тогда «можно было бы применять при поддержке любого конфликта или любой программы вооружений, независимо от того, необходима она или нет», указывает Хартунг.

Фото: REUTERS/Yevhen Titov

К тому же для создания большего числа новых квалифицированных рабочих мест есть более эффективные пути. По сути, как считает Хартунг, «любая другая форма государственных вложений или даже сокращение налога дадут более значимые результаты для ситуации на рынке труда, чем военные расходы». «Формирование менее милитаризованной внешней политики и сокращение бюджета Пентагона, который стремится к отметке в $1 трлн в год, откроет путь к построению более мирной и устойчивой экономики», — уверен специалист.

Вперед в прошлое!

Для того чтобы рост вложений в ВПК привел к значимым изменениям в сфере занятости, оборонный заказ должен вырасти многократно. При этом основные расходы должны направляться в те производства, где занято максимальное количество сотрудников, — «это старые, традиционные производства, связанные с изготовлением «железа»: танков, пушек, боеприпасов, кораблей», отмечает Илья Крамник, научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН. Однако пока действительно крупных заказов в этой части не наблюдается. «США рассматривают свою военную промышленность прежде всего через призму развития высокотехнологичной сферы. Это производство самолетов, беспилотных аппаратов разных типов, высокоточного оружия, — рассказал эксперт в беседе с «Известиями». — Кораблестроение продолжает развиваться, но там существующие планы не предусматривают резкого наращивания темпов производства».

В годы Великой депрессии США начали стимулировать свою экономику, увеличивая военные заказы. «Например, основная часть американских тяжелых крейсеров, которые были задействованы в ходе Второй мировой войны, были построены как раз в самые сложные годы Великой депрессии — в начале и середине 1930-х. Но нельзя забывать, что всё это происходило на фоне того, что Штаты были мировым промышленным безусловным лидером и обладали отлично работавшей судостроительной промышленностью — как коммерческой, так и военной. Сейчас ситуация совершенно иная, Штаты давно не являются таким лидером».

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aimee Dilger

«В нынешних реалиях США сперва нужно построить эти заводы или на имеющихся предприятиях открыть дополнительные производственные линии и нанять туда рабочих, — указывает Крамник. — К тому же такие производственные линии должны быть построены на довольно древних технологических процессах, а не на современных, когда всю линию могут обслуживать два-три специалиста и уборщица».

На невозможность проведения исторических параллелей с временами Второй мировой указывает и Брэдли Мартин, директор Института изучения цепи поставок в сфере нацбезопасности при исследовательской RAND Corporation. В интервью журналу Newsweek он отметил, что сейчас, в отличие от 1930–1940-х годов, «значительная доля производственных мощностей была выведена за пределы страны, поэтому пытаться восстановить, например, кораблестроительную отрасль было бы крайне сложно».