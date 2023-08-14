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Тратное дело: ЕС предоставил Киеву военную помощь на €20 млрд

Какие результаты дает непрекращающееся накачивание украинской армии западными вооружениями
Фото: REUTERS
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С февраля 2022 года Евросоюз уже предоставил Украине военную помощь на €20 млрд, сообщил «Известиям» представитель Еврокомиссии Петер Стано. Речь идет как о поставках от отдельных государств объединения, так и о финансировании Киева из Европейского фонда мира, уточнил он. Впрочем, непрекращающееся накачивание украинской армии западными вооружениями не дает ожидаемых в Брюсселе результатов в связи с успешными действиями российских войск и неэффективным использованием поставляемого вооружения, считают в Госдуме. Кроме того, помощь Украине бьет по военному потенциалу самого ЕС, считают эксперты.

Напрасные усилия

Европейский союз продолжает наращивать военную поддержку Украины, впрочем, эта поддержка давно превысила все ожидания. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил «Известиям», что военная помощь Киеву со стороны ЕС с февраля прошлого года на сегодня «составляет около €20 млрд и продолжает расти».

— Сумма включает двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд, — пояснил он.

К слову, Европейский фонд мира был создан в марте 2021-го как инструмент повышения способности предотвращать конфликты и укрепления международной безопасности. Его объем составлял порядка €5,6 млрд и был рассчитан на период 2021–2027 годов. Однако с началом СВО практически все ресурсы фонда бросили на Украину. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель даже предлагал переименовать его в Фонд обороны Украины, но, видимо, пока не получил должной поддержки.

155-мм артиллерийские снаряды, подготовленные для отправки на Украину

155-миллиметровые артиллерийские снаряды, подготовленные для отправки на Украину

Фото: AP Photo/Alex Brandon

В прошлом году страны ЕС приняли решение выплачивать компенсации из фонда странам, поставляющим Киеву военную помощь. Это привело к быстрому истощению средств и необходимости его периодически пополнять. В конце июня Брюссель объявил о выделении дополнительно €3,5 млрд для финансирования фонда. Ранее, в декабре, страны ЕС договорились увеличить его объем на €2 млрд. Кроме того, на протяжении нескольких месяцев в Евросоюзе обсуждают вопрос создания нового фонда поддержки Киева на сумму до €20 млрд. По данным Politico, он будет рассчитан на четыре года. Предполагается, что средства фонда можно будет использовать для компенсации расходов стран — членов ЕС не только на покупку или передачу вооружений Украине, но и на обучение ее солдат.

При этом бесспорным лидером по поставкам вооружений стала Германия. По подсчетам Кильского института мировой экономики, с февраля 2022 года ФРГ направила Киеву оружия на сумму почти €7,5 млрд. Следом с большим отрывом идут Польша, Нидерланды, Дания и Швеция, чьи военные расходы на Украину составляют более €1 млрд.

Танки Leopard 1, переданные Бельгией для Украины

Танки Leopard 1, переданные Бельгией для Украины

Фото: REUTERS

Но, несмотря на финансовую и военную поддержку, предоставленную Киеву за последние полтора года, украинской армии не удалось добиться решительного преимущества на поле боя. Западные СМИ уже два месяца подряд наперебой пишут о провале украинского контрнаступления. В Госдуме считают, что на Западе переоценили эффективность своего вооружения и способность украинских солдат им пользоваться.

— Оружия поставляется много, суммы большие, но также много вопросов по качеству оружия и возможности его эксплуатации. Ведь этим оружием надо уметь пользоваться, — заявил «Известиям» первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Кроме того, на Западе недооценили российскую армию и ее боевой дух, считает первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

ЗСУ Gepard немецкого производства на службе ВСУ

ЗСУ Gepard немецкого производства на службе ВСУ

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

— Затевая украинскую авантюру, Запад словно забыл уроки прошлого, когда в XIX веке с Наполеоном и в XX с Гитлером на нашу страну уже обрушивались вооруженные силы всей Европы, но терпели поражение, потому что сломать русского солдата не могли, — сказал он «Известиям».

Российские официальные представители не раз указывали, что поставки западного оружия не способны помочь Киеву. В конце июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что поставляемое Украине западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а лишь затягивает конфликт.

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Кому выгодно?

С 1990-х годов после окончания холодной войны страны Евросоюза последовательно снижали военные расходы в пользу социальных программ, помощи развивающимся странам, развития возобновляемой энергетики и так далее. В Брюсселе, по сути, надеялись исключительно на возможности их главного союзника — США, занимающих руководящую роль в НАТО, куда входит большинство стран ЕС. На этом фоне и происходило сокращение численности европейских армий, недостаточное развитие оборонной промышленности. При этом европейские силы концентрировались в первую очередь на проведении контртеррористических операций в условиях асимметричных конфликтов.

Таким образом, к началу прошлого года ЕС оказался не готов к полноценной военной поддержке Киева, считает научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Французская САУ Caesar формирований ВСУ

Французская САУ Caesar формирований ВСУ

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

— Расходы на оборону, военные технологии, производство боеприпасов были резко ограничены. В результате выяснилось, что Европейскому союзу даже нечего поставлять Украине, — заявил эксперт «Известиям».

Не способны переломить ситуацию в пользу Киева и регулярные тренировки украинских военных в европейских и других западных странах. На сегодня военную подготовку на Западе прошло более 60 тыс. солдат ВСУ. Однако в западных СМИ нередко мелькают публикации о причинах неудач Украины. В числе них, в частности, языковой барьер и отсутствие опыта применения западного вооружения.

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Но и сами европейцы слабо представляют, как правильно вести боевые действия в условиях современного конфликта, уверен Владимир Батюк.

— Германия в последний раз участвовала в серьезных боевых действиях в 1945 году. После этого были миротворческие миссии и не более того. С этой точки зрения у Евросоюза проблемы не только с вооружением, но и с пониманием того, как надо должным образом вооружение применять, — объяснил эксперт.

При этом дальнейший рост военной поддержки Украины будет способствовать ослаблению военного потенциала самого Евросоюза.

Солдаты ВСУ во время отработки навыков городского боя

Солдаты ВСУ во время отработки навыков городского боя

Фото: REUTERS

— Лидеры ЕС столкнулись с очень непростой дилеммой: поддерживать Украину и дальше, но тогда пожертвовать собственной военной безопасностью. Военный потенциал той же Германии ослаблен, причем не только бронетанковых войск, но и ВВС. Сейчас канцлер Олаф Шольц может послать в воздух только одну эскадрилью ударных вертолетов. В других странах ЕС в ряде случаев картина и того хуже, — заметил Батюк.

Разумеется, накачивание вооружением ложится тяжелым бременем на экономики государств. К слову, та же ФРГ с февраля прошлого года в общей сложности выделила Киеву почти €10,6 млрд (военная, гуманитарная и финансовая помощь), Польша — €4,2 млрд, Нидерланды — €4 млрд, а Франция — €1,4 млрд.

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Тем не менее в странах ЕС ряд политиков продолжают призывать к дальнейшим поставкам вооружения. В частности, депутаты от правящих партий в ФРГ ратуют за то, чтобы дать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Впрочем, пока Берлин, по информации СМИ, отложил принятие окончательного решения.

Производство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе концерна Rheinmetall

Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе концерна Rheinmetall

Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков подчеркивает, что больше всего от наращивания военных расходов и расширения помощи Украине выиграли оружейные концерны.

— Европейский оборонно-промышленный комплекс, в том числе американский, — главные бенефициары. Такие концерны, как Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, ждут больших заказов. Связано это не только с помощью для Украины, но и с необходимостью пополнять европейские арсеналы, проводить переоснащение вооруженных сил государств, — сказал он «Известиям».

Инфографика

Стоит отметить, что операционная прибыль крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall за 2022-й достигла рекордного значения в €754 млн, что на 27% больше показателей 2021 года. В марте глава Rheinmetall Армин Паппергер заметил, что прибыль компании во многом связана с конфликтом в Европе.

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