Реактивная помощь: какую угрозу представляет ракетный арсенал Украины

В Вильнюсе завершился очередной саммит НАТО, который в чистом остатке вывел дополнительную военную помощь ВСУ поставками техники, боеприпасов и различной амуниции. Прояснения вступления Украины в Североатлантический альянс скорее не случилось, но военная помощь продолжается. А тут еще и премьер-министр Франции Макрон с ракетами SCALP подоспел. Как растет арсенал ракетных систем в распоряжении ВСУ и как это может помочь Киеву в наступлении, разбирались «Известия» .

Советское наследие

В эпоху до специальной военной операции Украина располагала относительно ограниченным арсеналом ракетных систем родом из СССР. Самым мощным был мобильный ракетный комплекс «Точка» с дальностью действия до 120 км. Системы «Точка» и «Точка-У» имели как осколочно-фугасную, так и кассетную боевые части и применялись ВСУ в ходе СВО . Особенность «Точки» в том, что гарантийные сроки хранения и безопасного применения ракет этого комплекса, скорее всего, на сегодня уже исчерпаны .

Мобильный ракетный комплекс «Точка» Фото: commons.wikimedia.org

На Украине ведутся работы по созданию собственного ракетного комплекса класса российского «Искандера» — «Гром-2» с дальностью действия до 300 км, а может быть, и более . При этом в условиях СВО создание такого ракетного комплекса, проведение его испытаний и организация производства — почти невыполнимые задачи. Если что-то и удалось создать на Украине, то это единичные образцы , которые не могут сыграть сколь-нибудь значимой роли и оказать влияние на ход СВО.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» Фото: commons.wikimedia.org

Вторым классом ракетных систем, которые применяли ВСУ, были реактивные системы залпового огня, опять же доставшиеся в наследство с советских времен: крупнокалиберный «Смерч», «Ураган» и «Град» . На базе системы «Смерч» на Украине создан более совершенный и относительно высокоточный комплекс «Ольха». До начала СВО он проходил испытания, и, возможно, какое-то количество ракет могло быть применено из пусковых установок «Смерч» в ходе операции . Опять же, тут основная проблема в том, что организация производства в условиях, когда любой объект, связанный с изготовлением ракет, может быть уничтожен .

Западные поставки

Получается, что только поставки готовых систем вооружения с Запада обеспечили ВСУ «товарные запасы» ракетного вооружения , которое, конечно же, пошло в бой. Первыми стали реактивные системы залпового огня HIMARS . В принципе, ничего особо удивительного — высокомобильная система с относительно высокоточными ракетами и цифровым контуром приема и передачи информации в режиме реального времени . Большой бонус дает оперативность обслуживания, но в действительности ракеты HIMARS — вполне поражаемые цели для системы ПВО. И «Торы», и «Буки», и «Панцири» и С-400 могут сбивать боеприпасы этих комплексов .

Реактивная система залпового огня HIMARS Фото: commons.wikimedia.org

То же самое относится и к «уникальным» франко-британским Storm Shadow и SCALP . Да, это неплохие современные крылатые ракеты воздушного базирования со сниженной радиолокационной заметностью и дальностью действия не менее 250 км . Они созданы в том числе для применения в условиях сильной противовоздушной обороны совместно с ложными целями и в условиях радиоэлектронного противодействия . Но их можно обнаруживать и сбивать . Хотя дальность их обнаружения снижается по сравнению со старыми типами крылатых ракет, это не «невидимки» . Вопрос лишь в том, чтобы более или менее современный зенитный комплекс в боеспособном состоянии оказался на пути такой ракеты. А это уже вопрос и к организации ПВО, и к выбору целей для нанесения ударов.

Следует отметить, что выстраивание непробиваемой никакими средствами противовоздушной обороны возможно, но это очень сложная и затратная задача. Первый эшелон такой системы ПВО закрывает передовые порядки наших войск. Второй — логистические маршруты и первый эшелон ПВО. Третий закрывает, соответственно, и ПВО, и склады, и штабы . Четвертый повышает устойчивость третьего и обеспечивает поддержку всем предыдущим эшелонам силами и средствами . Везде работает единая информационная система, а также сочетание комплексов ПВО разной дальности действия. Всё как по учебнику на случай той самой большой войны, которую изучали наши командиры в 1990–2000-е годы. С поправкой на то, что сейчас 2020-е годы и у противника есть серьезное информационное обеспечение.

Крылатая ракета большой дальности Storm Shadow/SCALP воздушного базирования Фото: REUTERS/Benoit Tessier

И на фоне вот такого противостояния нашей системы ПВО и западных ракет, которыми располагают ВСУ последние месяцы, в снабжении украинских формирований могут появиться новшества. Речь про американскую ракету ATACMS и про поставку из Польши ракет NSM . Польско-норвежские NSM — малогабаритные стелс-ракеты, которые еще сложнее сбивать. Баллистические ATACMS имеют такую высоту полета, что способны перелететь защитный купол систем ПВО типа С-400 . Следовательно, такого рода ракеты надо встречать на конечном этапе их полета, то есть непосредственно около потенциальных целей . А значит, прикрывать системами ПВО последнего рубежа обороны типа «Панцирь» нужно все значимые объекты . И тут есть коллизия: по размещению систем ПВО противник может начать определять значимость тех или иных объектов. А наличие обороны будет преодолевать массированным применением с разных направлений.

Еще один вариант противодействия — не позволять разведке противника определять важные цели . Как выбирают цели для ракетных ударов ВСУ? Считается, что украинская разведка пользуется западными техническими средствами, данными космической разведки и агентурными возможностями . Как определить, что в том или ином здании находится штаб? Анализ перемещения автомобилей, наличие сеансов радиосвязи с закрытыми каналами, детальный анализ сотовой связи . Да, все эти данные нужно получить. Но если к такой информации будет доступ, то только комплексный подход к выстраиванию обороны — информационной, противовоздушной, общей — может закрыть подобные бреши и не позволит ВСУ выбрать цели для ударов .

Фото: commons.wikimedia.org Баллистическая ракета малой дальности ATACMS