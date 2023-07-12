Совет да нелюбовь: чем завершилось первое заседание в формате Украина — НАТО
Военная поддержка Украины странами Запада означает помощь террористическому режиму, заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По итогам второго дня вильнюсского саммита НАТО страны «Большой семерки» подготовили для Киева гарантии безопасности, которые содержат передачу дальнобойного оружия, отправку современного вооружения и дальнейшее обучение солдат ВСУ. Еще одним итогом саммита стало создание совета Украина — НАТО. Эксперты считают, что через эту новую структуру Запад получил дополнительный инструмент контроля над Киевом. О том, как прошло первое заседание совета и что еще западные страны пообещали Украине, — в материале «Известий».
Страна совета
12 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о создании совета Украина — НАТО. На вильнюсский саммит альянса накануне прибыл украинский президент Владимир Зеленский. Столтенберг сообщил, что председателем новоиспеченного совета будет он сам, и указал на главные отличия новой организации от комиссии Украина — НАТО, учрежденной еще в 1997 году. По его словам, заседания совета не смогут блокировать отдельные страны НАТО. Более того, каждый член альянса, включая Украину, сможет созывать встречи для экстренных консультаций.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Появление нового совета генсек НАТО назвал «историческим моментом» и выразил надежду, что когда-нибудь Украина все-таки вступит в альянс. При этом, как не раз повторяли на Западе, принятие Киева в блок будет возможно только после «хорошего» завершения конфликта с Россией.
Тем не менее перед началом заседания Зеленский заявил, что в рамках встречи он собирается обсудить три приоритетных вопроса: новые поставки оружия, приглашение Украины в НАТО, а также гарантии безопасности. Напомним, за день до этого Зеленский чуть не спровоцировал дипломатический скандал, эмоционально раскритиковав страны блока за неопределенность в вопросе членства Киева в альянсе. Ситуацию, при которой нет конкретных сроков для приглашения в НАТО, он назвал «абсурдной» и «беспрецедентной».
Однако 12 июля Зеленский оказался несколько мягче в своих формулировках, хотя и не до конца. По итогам саммита в присутствии президента США Джо Байдена он заявил: «Это очень необходимый и значительный успех для Украины». Зеленский отметил «очень практическую и беспрецедентную помощь» стран альянса Киеву, хотя буквально несколько часов назад на пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом он назвал итоги саммита для Украины «хорошими, но не идеальными».
Эксперт РИСИ Сергей Ермаков считает, что учреждение совета Украина — НАТО больше выгодно Брюсселю, чем Киеву. По его мнению, таким образом Западу будет легче сохранить свое влияние на Украине, чтобы дальше пытаться реформировать государственную и военную структуру страны.
— Это механизм, который позволяет, с одной стороны, держать Украину в орбите Североатлантического альянса и выстраивать с ним расширенное партнерство, а с другой стороны, это несколько скрашивает те негативные последствия «холодного душа», когда Украина не получила никаких внятных ответов на вопрос о своем потенциальном членстве. Этот механизм будет использоваться, чтобы к чему-либо принуждать Киев и осуществлять над ним тотальный контроль, — заявил эксперт «Известиям».
Гарантии от G7
На фоне саммита НАТО западные страны продолжали заявлять о поставках все большего количества оружия Киеву. Так, министр обороны Украины Алексей Резников утром сообщил, что Киев и Стокгольм подписали соглашение об обмене информацией и оборонных закупках. Поможет и Норвегия. Премьер-министр страны Йонас Гар Стере объявил о выделении дополнительных 2,5 млрд норвежских крон на военную поддержку Украины. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что Лондон направит Киеву новый пакет, в который войдут более 70 боевых и вспомогательных транспортных средств, тысячи снарядов для танков Challenger 2, а также £50 млн ($65 млн) на ремонт поврежденной техники и строительство реабилитационного центра для военнослужащих ВСУ.
Продолжают поставки и американцы. По данным The New York Times, Белый дом рассматривает возможность отправлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS, способные поражать цель на расстоянии до 300 км. В первый день саммита НАТО о поставке Киеву ракет дальнего радиуса действия заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на этот счет высказалась однозначно: Запад занимается спонсированием терроризма.
— Киевский режим не только националистический и нацистский по своей сути. По форме выражения своих действий это террористический режим. И все, кто ему поставляет оружие, кто материально его спонсирует, а также идеологически поддерживает, должны понимать, чем они занимаются. Это поддержка террористического режима, — заявила Захарова «Известиям».
Как отметил в беседе с «Известиями» руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, фактически идет демилитаризация не только Украины, но и НАТО.
— Нет уже боеприпасов у блока, посмотрите на попытки поставлять Украине кассетные боеприпасы. Все это объясняется опасениями Запада и натовцев, что контрнаступление так называемой Украины проваливается и можно ожидать наступления российской армии. По всей видимости, они это прекрасно осознают, — заметил дипломат.
Кроме того, Запад постарался показать, что готов помогать Киеву и в дальнейшем. Для этого страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине. Они включают в себя наращивание поставок вооружений, в том числе современных видов оружия, ускорение обмена разведданными, расширение подготовки ВСУ. Как говорится в итоговой декларации, приоритетное внимание будет уделено противовоздушной обороне, бронетехнике, артиллерии и оружию дальнего радиуса действия. При этом «Большая семерка» пообещала оказывать срочную военную помощь Украине в случае нового конфликта с Россией в будущем. В декларации отдельно прописали, что страны G7 считают важным создать механизм для возмещения ущерба Киеву, а зарубежные российские активы останутся замороженными до выплаты Украине «компенсации».
Зеленский назвал гарантии безопасности от G7 победой своей дипломатии и первым юридическим «документом-зонтиком» для Киева. В России же предупредили, что подобные гарантии чреваты эскалацией конфликта с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: страны G7 тем самым фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности.