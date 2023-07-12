Совет да нелюбовь: чем завершилось первое заседание в формате Украина — НАТО

Военная поддержка Украины странами Запада означает помощь террористическому режиму, заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова . По итогам второго дня вильнюсского саммита НАТО страны «Большой семерки» подготовили для Киева гарантии безопасности , которые содержат передачу дальнобойного оружия, отправку современного вооружения и дальнейшее обучение солдат ВСУ. Еще одним итогом саммита стало создание совета Украина — НАТО . Эксперты считают, что через эту новую структуру Запад получил дополнительный инструмент контроля над Киевом . О том, как прошло первое заседание совета и что еще западные страны пообещали Украине, — в материале «Известий».

Страна совета

12 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о создании совета Украина — НАТО . На вильнюсский саммит альянса накануне прибыл украинский президент Владимир Зеленский. Столтенберг сообщил, что председателем новоиспеченного совета будет он сам , и указал на главные отличия новой организации от комиссии Украина — НАТО, учрежденной еще в 1997 году. По его словам, заседания совета не смогут блокировать отдельные страны НАТО. Более того, каждый член альянса, включая Украину, сможет созывать встречи для экстренных консультаций.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Doug Mills

Появление нового совета генсек НАТО назвал «историческим моментом» и выразил надежду, что когда-нибудь Украина все-таки вступит в альянс . При этом, как не раз повторяли на Западе, принятие Киева в блок будет возможно только после «хорошего» завершения конфликта с Россией.

Тем не менее перед началом заседания Зеленский заявил, что в рамках встречи он собирается обсудить три приоритетных вопроса : новые поставки оружия, приглашение Украины в НАТО, а также гарантии безопасности. Напомним, за день до этого Зеленский чуть не спровоцировал дипломатический скандал, эмоционально раскритиковав страны блока за неопределенность в вопросе членства Киева в альянсе. Ситуацию, при которой нет конкретных сроков для приглашения в НАТО, он назвал «абсурдной» и «беспрецедентной».

Однако 12 июля Зеленский оказался несколько мягче в своих формулировках, хотя и не до конца . По итогам саммита в присутствии президента США Джо Байдена он заявил: « Это очень необходимый и значительный успех для Украины ». Зеленский отметил «очень практическую и беспрецедентную помощь» стран альянса Киеву, хотя буквально несколько часов назад на пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом он назвал итоги саммита для Украины «хорошими, но не идеальными» .

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков считает, что учреждение совета Украина — НАТО больше выгодно Брюсселю, чем Киеву . По его мнению, таким образом Западу будет легче сохранить свое влияние на Украине , чтобы дальше пытаться реформировать государственную и военную структуру страны.

Фото: REUTERS/Doug Mills

— Это механизм, который позволяет, с одной стороны, держать Украину в орбите Североатлантического альянса и выстраивать с ним расширенное партнерство, а с другой стороны, это несколько скрашивает те негативные последствия «холодного душа», когда Украина не получила никаких внятных ответов на вопрос о своем потенциальном членстве. Этот механизм будет использоваться, чтобы к чему-либо принуждать Киев и осуществлять над ним тотальный контроль , — заявил эксперт «Известиям».

Гарантии от G7

На фоне саммита НАТО западные страны продолжали заявлять о поставках все большего количества оружия Киеву . Так, министр обороны Украины Алексей Резников утром сообщил, что Киев и Стокгольм подписали соглашение об обмене информацией и оборонных закупках. Поможет и Норвегия. Премьер-министр страны Йонас Гар Стере объявил о выделении дополнительных 2,5 млрд норвежских крон на военную поддержку Украины. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что Лондон направит Киеву новый пакет, в который войдут более 70 боевых и вспомогательных транспортных средств, тысячи снарядов для танков Challenger 2, а также £50 млн ($65 млн) на ремонт поврежденной техники и строительство реабилитационного центра для военнослужащих ВСУ.

Продолжают поставки и американцы. По данным The New York Times, Белый дом рассматривает возможность отправлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS, способные поражать цель на расстоянии до 300 км . В первый день саммита НАТО о поставке Киеву ракет дальнего радиуса действия заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на этот счет высказалась однозначно: Запад занимается спонсированием терроризма .

— Киевский режим не только националистический и нацистский по своей сути. По форме выражения своих действий это террористический режим. И все, кто ему поставляет оружие, кто материально его спонсирует, а также идеологически поддерживает, должны понимать, чем они занимаются . Это поддержка террористического режима, — заявила Захарова «Известиям».

Как отметил в беседе с «Известиями» руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, фактически идет демилитаризация не только Украины, но и НАТО .

— Нет уже боеприпасов у блока, посмотрите на попытки поставлять Украине кассетные боеприпасы. Все это объясняется опасениями Запада и натовцев, что контрнаступление так называемой Украины проваливается и можно ожидать наступления российской армии. По всей видимости, они это прекрасно осознают, — заметил дипломат.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Кроме того, Запад постарался показать, что готов помогать Киеву и в дальнейшем. Для этого страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине. Они включают в себя наращивание поставок вооружений, в том числе современных видов оружия, ускорение обмена разведданными, расширение подготовки ВСУ . Как говорится в итоговой декларации, приоритетное внимание будет уделено противовоздушной обороне, бронетехнике, артиллерии и оружию дальнего радиуса действия . При этом «Большая семерка» пообещала оказывать срочную военную помощь Украине в случае нового конфликта с Россией в будущем. В декларации отдельно прописали, что страны G7 считают важным создать механизм для возмещения ущерба Киеву, а зарубежные российские активы останутся замороженными до выплаты Украине «компенсации».