У НАТО есть причина: какие решения по Украине примут на саммите в Вильнюсе

В Вильнюсе 11 июля стартует двухдневный саммит НАТО , где главными темами, как ожидается, станет дальнейшая помощь Украине и перспективы ее членства в альянсе. По словам генсека Йенса Столтенберга, страны-участницы должны согласовать план, приближающий присоединение Киева к блоку . Впрочем, шансы, что украинской стороне предложат дорожную карту по ускоренному вступлению, практически равны нулю , считают в экспертном сообществе. Однако существует вероятность, что некоторые страны Североатлантического альянса предоставят своеобразные гарантии безопасности на двусторонней основе. Еще одной важной темой, скорее всего, станет одобрение заявки Швеции — во время саммита, в частности, США попытаются убедить Турцию снять вето и позволить еще одной северной стране завершить процесс интеграции.

Украина ждать не хочет

Спецоперация РФ на Украине выдвинула в 2022-м на передний план вопрос поддержки Киева со стороны стран так называемого коллективного Запада. И за прошедшие почти полтора года мало что изменилось — государства ЕС и НАТО всё так же продолжают поставлять украинской стороне вооружение, боеприпасы и выделять огромные финансовые средства. Вместе с тем о перспективах присоединения Киева к Североатлантическому альянсу (заявку власти подали в конце сентября прошлого года) руководство блока по-прежнему говорит с осторожностью .

Украинские военные управляют боевой машиной пехоты M2 Bradley на позиции у линии фронта Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

В середине июня генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Киева в НАТО в разгар конфликта невозможно, причем это понимают и украинские власти , при этом добавив, что «двери в альянс открыты». Впрочем, это вовсе не значит, что входящие в блок страны не будут пытаться как-то ускорить процесс присоединения . Так, в преддверии саммита глава НАТО рассказал, что участники должны согласовать план, который приблизит момент вступления Киева.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции накануне саммита лидеров НАТО в Вильнюсе, Литва, 10 июля 2023 года Фото: REUTERS/Ints Kalnins

«Во-первых, мы согласуем программу помощи на несколько лет, чтобы гарантировать полную военную совместимость между ВСУ и НАТО . Во-вторых, мы повысим уровень наших политических связей, учредив Совет Украина – НАТО , в-третьих, я ожидаю, что наши лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО », — поделился Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Как предположил профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, президент США Джо Байден , который отправится на саммит после переговоров с британским премьером Риши Сунаком, попытается сплотить европейцев, чтобы они «проявили решимость и обязались оказывать неограниченную поддержку Украине» , несмотря на то что конфликт развивается не в пользу Киева.

Пакет военной помощи США для Украины Фото: Global Look Press/US Embassy In Kyiv

— На саммите НАТО Соединенные Штаты попытаются установить связь между гарантиями безопасности для Украины и реальным путем к членству в НАТО. Однако шансы на то, что блок действительно предложит Украине дорожную карту быстрого членства, практически равны нулю, — сказал он «Известиям». — Впрочем, альянс может предложить Украине другие гарантии, чтобы повысить моральный дух .

В последнее время эти гарантии безопасности достаточно широко обсуждаются в публичном пространстве, однако вряд ли Киев их получит. Как ранее объяснили «Известиям» в посольстве Британии в РФ, НАТО не предоставляет их своим партнерам. Однако некоторые страны альянса могут предложить свои обязательства по безопасности на двусторонней основе.

По словам профессора университета Уэйна в Детройте Саида Хана, во время встречи в Вильнюсе основное внимание действительно будет уделено Украине, а также перспективам подачи заявок новыми потенциальными членами. Что же касается итоговых решений, то, скорее всего, на саммите участники согласуют предоставление дополнительной помощи Киеву , предположил эксперт.

— Вовлечение НАТО в конфликт на Украине, очевидно, будет ключевым в обсуждении путей дальнейшего сотрудничества между государствами — членами блока против России, — добавил главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров.

А вот Швеция подождет

Несмотря на то особое внимание будет уделяться Киеву, не менее важным станут перспективы вступления Швеции в блок . Стокгольм подавал заявку на членство в НАТО одновременно с Хельсинки в мае 2022-го, но пока что «прошла отбор» только Финляндия.

Как допустил главред Covert Action, одним из вопросов на повестке стран-участниц будет как раз таки новое расширение альянса за счет еще одной северной страны, а также возможный прием в блок стран Индо-Тихоокеанского региона. Среди государств — партнеров НАТО в этой части света значатся Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония . В последней, кстати, альянс хочет открыть офис — первый в Азии, но пока решение по этому вопросу не принято.

Президент Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Возвращаясь же в Северную Европу, стоит отметить, что присоединение Швеции тормозят лишь две страны — Венгрия и Турция , при этом в Будапеште в целом согласны ратифицировать членство, но только если решение поддержит Анкара. Тут и возникает основная проблема, связанная с деятельностью запрещенных в Турции Рабочей партии Курдистана и организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (РПК и FETÖ).

Для того чтобы как-то разрешить ситуацию, 9 июля Байден и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры . Глава республики признал, что Швеция предприняла шаги в правильном направлении, внеся изменения в антитеррористическое законодательство, однако всё еще разрешает запрещенным организациям проводить демонстрации. К слову, до этого, 6 июля, состоялась встреча представителей НАТО, Турции, Швеции и Финляндии в Брюсселе, но и она не увенчалась успехом.

Трехсторонняя встреча, состоявшаяся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Фото: REUTERS/Turkish Foreign Ministry/Mustafa Aygun/Handout

Как отметил профессор Питер Кузник, президент Байден во время саммита «будет оказывать давление» на Турцию, чтобы расчистить путь к альянсу для Стокгольма. На прошлой неделе он к тому же встречался в Вашингтоне со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, причем во время переговоров заявил о полной поддержке США присоединения королевства к НАТО.

Следующий и уже очный двусторонний разговор лидеров Турции и Соединенных Штатов состоится во время саммита в Вильнюсе . Перед ним в Литве Эрдоган также встретится с Кристерссоном и генсеком альянса. Однако аккурат до своего вылета в Восточную Европу турецкий лидер неожиданно объявил новое условие для снятия вето с заявки королевства.

« Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем расчистим дорогу для заявки Швеции так же, как сделали это в случае с Финляндией », — заявил Эрдоган.

Также он вновь напомнил, что ожидает от Стокгольма полного выполнения условий Мадридского меморандума, подписанного перед прошлогодним саммитом Североатлантического альянса. Эти условия как раз таки и касаются борьбы с группами, признанными в Турции террористическими.