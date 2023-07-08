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Позвать и не обидеть: на Западе размышляют о том, как правильно отказать Украине

Страну не хотят видеть в составе НАТО
Фото: Getty Images/NurPhoto
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Журнал Foreign Affairs посвятил весь свой июньский выпуск украинскому конфликту. Издание, исторически созданное сильнейшими представителями транснациональных элит для продвижения внешнеполитических концепций, впервые пишет о мире, переговорах и постконфликтном устройстве Европы. Отдельный нарратив — будущее североатлантических устремлений Киева. Аналитики пытаются найти способ заморозить конфликт на приемлемых условиях. «Известия» изучили материал.

Историческое издание

Foreign Affairs — журнал с понятной и жесткой редакционной политикой. Он был создан как информационный орган Совета по международным отношениям, на тот момент самого авторитетного мозгового центра в США и не только. Финансирование осуществляли богатейшие и влиятельнейшие семьи страны того времени: Рокфеллеры, Форды, Варбурги, Морганы, Карнеги и другие.

Тема России с самого первого выпуска выделялась в отдельное направление. Например, именно в Foreign Affairs в 1947 году было опубликовано эссе под названием «Источники советского поведения» за авторством (как потом выяснилось) американского дипломата Джорджа Кеннана. Эта статья фактически определила внешнюю политику США до середины 1980-х годов, известную как «стратегия сдерживания».

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Фото: соцсети
Июльская обложка журнала Foreign Affairs

С того времени влияние как совета, так и журнала перестало быть монопольным, но нисколько не потеряло авторитетности. Важно отметить, что речь идет не об объективности изложения, а о продвижении конкретной точки зрения очень влиятельной части американских политических элит.

Минск-3?

Июньский выпуск Foreign Affairs был полностью посвящен украинскому кризису, а если точнее — причинам потери управляемости и путям скорейшего выхода из него.

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Аналитики издания сделали несколько «открытий». Например, они выяснили, что отсутствие государственного контроля над американским военно-промышленным комплексом и рынком вооружений привело к тому, что сегодня у США нет достаточных ресурсов, в том числе кадровых, для продолжения системной поддержки Украины. «Один из немногих американских государственных заводов, управляемых военными подрядчиками, производящий черный порох, необходимый для артиллерийских снарядов, взорвался в 2021 году и так и не был восстановлен, поскольку не мог приносить достаточно прибыли», — пишет издание.

снаряды
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aimee Dilger

В другом материале ведущий аналитик RAND Corp. по России Самюэль Чарап пишет, что чем дольше длится конфликт, тем меньше шансов у Украины и Запада добиться выгодной переговорной позиции. В качестве решения он предлагает «корейский вариант», который при этом подразумевает продолжение военной и экономической помощи от США и Европы. Его предлагается дополнить соглашением о гарантиях безопасности наподобие подписанного в 1975 году меморандума о взаимопонимании между США и Израилем.

По мнению Чарапа, в условиях «корейского варианта» ЕС и Соединенные Штаты смогут благодаря объективным конкурентным преимуществам обеспечить стратегический перевес Киева в перспективе. Иными словами, Чарап предлагает как можно скорее заморозить конфликт посредством новых «минских соглашений» и попытаться (еще раз) выиграть время, потому что уже несколько месяцев условия такой заморозки будут для Запада куда менее приемлемыми. Вероятно, такие мелочи, как размеры демилитаризованной зоны (по примеру корейской) и выполнение российских условий для переговоров (или их части, а иначе на каких основаниях Москва будет что-то подписывать), Чарапа заботят меньше.

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Позвать нельзя отказаться

Чего точно делать нельзя — и об этом Foreign Affairs напоминает несколько раз, — так это удовлетворять амбиции киевского режима о вступлении в Североатлантический альянс. «Украину не следует приветствовать в НАТО, и это должен ясно дать понять президент США Джо Байден», — сказано в материале издания. Утверждение заявки Киева нарушает «баланс рисков» и подвигает североатлантический блок к жуткому выбору между капитуляцией и конфликтом с Россией со всем набором страшных последствий. К ним в НАТО готовы далеко не все, а это значит, что присутствие Украины в составе организации подорвет стабильность ее структуры. Предложенный Киеву Совет Украина – НАТО — это максимум того, что может дать альянс на грядущем саммите, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Джо Байден и Владимир Зеленский

Джо Байден и Владимир Зеленский

Фото: ТАСС/Zuma

— На саммите в Вильнюсе НАТО будет продвигать традиционную для себя повестку о будущем Украины в альянсе, но так же, как это делалось ранее: посредством лозунгов без конкретных дат и обязательств. Из потенциально новых элементов ожидается объявление о создании Совета Украина – НАТО. Но и это весьма символическая вещь, с точки зрения возможной интеграции не имеющая никакого особого значения, — комментирует эксперт.

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К слову, в преддверии вильнюсского саммита количество материалов, посвященных тому, как правильно отказать Киеву во вступлении в альянс, выросло в несколько раз. Более того, эксперты всё чаще призывают остановить сближение с Украиной и унять тех, кто так громко выступает за ускорение этого процесса: Польшу, страны Балтии и Чехию. Консервативные спикеры (преимущественно в США и Великобритании) предлагают сделать это при помощи европейских союзников. Западной Европе, пишет Foreign Affairs, вообще пора «проснуться», нарастить истощившийся военный потенциал и наконец, вспомнить забытые обязательства эпохи холодной войны. Проще говоря, кризис, развязанный Вашингтоном и раскаленный Лондоном, предлагается оплатить и заморозить Берлину, Риму и Парижу.

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Задняя передача

Первые намеки на изменение подхода к ситуации начали появляться еще в марте, указывая на грядущий в середине года провал в поставках вооружений Киеву. Ближе к июню эта точка зрения впервые прозвучала как один из вариантов действий на случай провала разрекламированного контрнаступления. Теперь, когда и без того огромная цена гипотетического успеха ВСУ вырастает с каждым днем боевых действий, об этом говорят как о самом вероятном исходе.

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

При существующей интенсивности конфликта ресурса той территории, которая контролируется киевскими властями, надолго не хватит, отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Офицеров-Бельский.

— Конечная задача Запада — отдать России руины по максимальной цене, чтобы затем максимально затянуть низкоинтенсивный кризис и заставить Москву потратить на его разрешение как можно больше ресурсов. Заморозка, в свою очередь, позволила бы снизить огромные затраты на поддержание жизнедеятельности Киева, потому как при текущем уровне интенсивности скорое поражение Украины неминуемо, — подчеркнул аналитик.

Россия, в свою очередь, постоянно заявляла об открытости к переговорам с Западом, но в то же время указывала на невозможность пересмотра поставленных целей. Каким образом предлагаемая западными аналитиками «заморозка» коррелируется с позицией Москвы, да к тому же в условиях угрожающего дефицита времени и ресурсов — большой вопрос. Очевидно, это не последняя и не полная версия плана урегулирования конфликта со стороны Запада. Но что важно — теперь это в любом случае план отступления.

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