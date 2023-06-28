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Лавров заявил о невозможности отказа от поставленных целей СВО на Украине

Лавров: невозможно отказаться от поставленных задач СВО на Украине
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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что для России невозможно отказаться от поставленных целей специальной военной операции (СВО) на Украине.

Министр напомнил, что президент России Владимир Путин несколько раз акцентировал внимание на неизменности целей спецоперации.

«Никаких признаков того, что Россия может пересмотреть свои подходы <...> Невозможно от этого отказаться — от задач, которые были поставлены», — отметил Лавров в интервью, опубликованном на сайте дипведоства 28 июня.

Глава МИДа подчеркнул, что Россия не может изменить подходы к проведению СВО, пока Запад целенаправленно создает угрозу безопасности РФ, накачивает Украину смертоносным оружием и пока идет уничтожение всего русского на Украине.

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13 июня Владимир Путин заявил, что проведение спецоперации стало ответом России на пересечение «красных линий». Кроме того, российский лидер указал, что проведение СВО стало попыткой Москвы прекратить начатую Киевом в 2014 году войну, добавив при этом, что российская сторона неоднократно выражала свою готовность к мирным переговорам.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 мая сообщил, что за год проведения СВО удалось достичь определенных целей, в частности получилось освободить значительные территории в Донбассе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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