В Кремле заявили об открытости России для переговоров по конфликту на Украине

Россия не закрывает дверь перед переговорным процессом по поводу Украины. Об этом 7 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На самых различных уровнях, включая высший, мы говорим о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом. Но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем», — сказал он в ходе брифинга.

Таким образом он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта могут возобновиться осенью. Он отметил, что о процессе уже говорят многие страны Европы, например, Франция и Германия.

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В Стамбуле 29 марта прошлого года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Также осенью 2022 года президент Украины озвучил свой план по достижению мира. Он состоит из 10 пунктов, среди которых — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, возмещение стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

В свою очередь, свои планы урегулирования конфликта предлагали в Индонезии, КНР, Ватикане, странах Африки и Южной Америки. Однако Украина отказалась от предложений, так как Киев считает, что должен вернуть себе утраченные в ходе спецоперации территории, а прекращение огня и создание демилитаризованной зоны не помогут в этом.

13 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, и решение этих проблем находится в руках Запада. Глава государства напомнил, что в ходе переговоров Москвы и Киева в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.