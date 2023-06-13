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Путин назвал условие для мирных переговоров по ситуации на Украине

Путин: чтобы конфликт на Украине завершился, США достаточно прекратить поставки вооружения
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, решение проблем — в руках Запада, заявил во вторник, 13 июня, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.

«Во-первых, мы никогда не отказывались, я уже тысячу раз об этом сказал, не отказывались от ведения каких-то переговоров, которые могут привести к мирному урегулированию. Мы же всегда об этом говорили», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

По словам главы государства, ключ к решению проблем — на стороне США.

«Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, то им достаточно принять одно решение — прекратить поставки вооружения на Украину. И всё. Украина же сама ничего не производит», — сказал Путин.

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3 июня глава минобороны Индонезии Прабово Субианто озвучил мирный план по Украине на международном форуме в Сингапуре. Он подразумевает создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев ООН. Как отметил Субианто, Индонезия готова участвовать во всех этих процессах, включая отправку своих военных в рамках миротворческой миссии.

Незадолго до этого о готовности представить свой мирный план на рассмотрение Москвы и Киева заявили африканские страны во главе с ЮАР. Контакты по этому направлению уже состоялись.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Украиной. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о мирном процессе, но в них не принимаются во внимание цели Москвы.

31 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что украинский президент Владимир Зеленский решит самостоятельно, присутствовать ли России на мирных переговорах по Украине. Вашингтон не будет давить на союзника с целью возобновить переговоры, подчеркнул он.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022-го в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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