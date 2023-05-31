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Украина инициировала мировой саммит без участия России

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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Киев планирует организовать международный саммит без участия Москвы. Об этом 30 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил The Wall Street Journal.

По его словам, участие в саммите примут государства — партнеры Украины. В ходе встречи планируется обсудить поддержку условий Киева в вопросе прекращения конфликта.

«Нам нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире», — цитирует газета Ермака.

При этом украинский чиновник отметил, что прямые переговоры с Россией на данном этапе невозможны.

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Ранее, 24 мая, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Запад на саммите лидеров стран «большой семерки» G7 в японской Хиросиме показал, что рассматривает Россию и Китай как стратегических противников, представляющих экзистенциальную угрозу.

Генерал армии США Марк Милли 2 мая заявил о планах страны мешать сближению Китая и России. Он подчеркнул, что стоит остерегаться сближения России и Китая в военном плане, и отметил, что американская сторона пока не видит полноценного, действительно прочного и устойчивого геополитического союза между Китаем и Россией. По его мнению, это может произойти в будущем и этого стоит опасаться.

Еще в апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и союзники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с РФ и КНР. По словам главы Минобороны, конфликт на Украине только подтверждает цель Вашингтона и его союзников — провокацию других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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