Украина инициировала мировой саммит без участия России

Киев планирует организовать международный саммит без участия Москвы. Об этом 30 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил The Wall Street Journal.

По его словам, участие в саммите примут государства — партнеры Украины. В ходе встречи планируется обсудить поддержку условий Киева в вопросе прекращения конфликта.

«Нам нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире», — цитирует газета Ермака.

При этом украинский чиновник отметил, что прямые переговоры с Россией на данном этапе невозможны.

Ранее, 24 мая, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Запад на саммите лидеров стран «большой семерки» G7 в японской Хиросиме показал, что рассматривает Россию и Китай как стратегических противников, представляющих экзистенциальную угрозу.

Генерал армии США Марк Милли 2 мая заявил о планах страны мешать сближению Китая и России. Он подчеркнул, что стоит остерегаться сближения России и Китая в военном плане, и отметил, что американская сторона пока не видит полноценного, действительно прочного и устойчивого геополитического союза между Китаем и Россией. По его мнению, это может произойти в будущем и этого стоит опасаться.

Еще в апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и союзники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с РФ и КНР. По словам главы Минобороны, конфликт на Украине только подтверждает цель Вашингтона и его союзников — провокацию других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.