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Шойгу обвинил США в провокации стран к военному противостоянию

Шойгу на встрече министров ШОС: США и союзники подталкивают страны к военному конфликту с Россией и КНР
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что США и союзники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с РФ и КНР. Об этом он заявил 28 апреля на встрече министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели.

«Сегодня Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем. Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине. Его истинная цель — нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире», — цитируют Шойгу «РИА Новости».

Он отметил, что Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией. По словам Шойгу, незамедлительно против России были введены масштабные санкции, были организованы поставки вооружения на Украину. Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали снабжать разведданными, а также направлять на спецоперацию военных советников и наемников.

По словам министра обороны, конфликт на Украине только подтверждает цель Вашингтона и его союзников — это провокация других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином. Шойгу заявил, что именно для этого на майданный антиконституционный переворот в 2014 году было потрачено более $5 млрд. Это, по его словам, привело к формированию у границ России «враждебного националистического русофобского режима, который с рвением бросился решать на Украине «русский вопрос»».

«Учитывая отказ Киева выполнять Минские соглашения и реальную угрозу жителям Донбасса, мы приняли решение о проведении специальной военной операции», — подчеркнул Шойгу.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что государственный переворот в 2014 году на Украине был совершен под лозунгами нацистов и поддержан западными странами. Тем самым Запад встал на сторону тех, кто хочет возродить нацизм.

По его словам, США активно готовили госпереворот, а Евросоюз (ЕС) его покорно принял. Запад встал на сторону тех, кто хочет возродить нацизм, указал дипломат.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

С 2014 года киевский режим вел военные действия против жителей Донбасса, не принявших итоги госпереворота в Киеве.

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