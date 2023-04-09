Однополярное расстройство: в США вновь набирают силу изоляционистские идеи

29 марта, в 25-летнюю годовщину начала вторжения в Ирак, американский сенат утвердил отмену резолюции 1991 и 2002 годов о применении военной силы в этой стране и во всем Персидском заливе. За это решение высказались 66 из 100 членов верхней палаты конгресса. Теперь голосование по данной инициативе должно пройти в палате представителей конгресса. Администрация Байдена уже сообщила, что глава государства подпишет этот законодательный акт после одобрения обеих палат. Формально это означает отзыв санкции на военную интервенцию в регион. В действительности США сделали еще один шаг к изменению своих геополитических приоритетов в пользу Восточной и Юго-Восточной Азии. События происходят на фоне продолжающегося роста изоляционистских настроений внутри самих Штатов. Кто является их выразителем, выясняли «Известия».

Символизм ситуации

Решение сената носит символический характер. В действительности солдаты армии США всё еще находятся в Ираке, только теперь они носят статус инструкторов или сотрудников военных компаний. На основании подобных документов американские военнослужащие до сих пор присутствуют в Сирии, и их статус остается неизменным. Состоявшееся 9 марта голосование по выводу американского контингента из этой страны закончилось провалом. За проголосовали всего 103 конгрессмена (из 421). Причем республиканцев среди них было лишь 47.

Фото: REUTERS/Cheney Orr

Раскол в лагере республиканцев, отражающий концептуальные расхождения в структуре американских политических элит, имеет одну любопытную особенность. Впервые за долгие годы не только радикальное меньшинство, но и лидеры «великой старой партии» последовательно выступают за прекращение вмешательства США в зарубежные конфликты и сосредоточение усилий на защите национальных интересов в Западном полушарии и Восточной Азии. Иными словами, настаивают на возвращении к традиционным для США сферам влияния.

Для Республиканской партии последних четырех десятилетий это поистине революционный подход. Традиционно со времен Рональда Рейгана (так часто ныне вспоминаемого в Соединенных Штатах в качестве символа глобального лидерства Вашингтона) американские правоконсерваторы действовали в соответствии с провозглашенным им принципом «мир посредством силы». Наивысшей точкой доминирования этой идеологии стала неоконсервативная эпоха Джорджа Буша – младшего, когда были осуществлены вторжения в Афганистан и Ирак. На протяжении многих лет в этом подходе с ними была солидарна и демократическая часть вашингтонской элиты, в особенности представители «клана Клинтонов», доминирующие в составе нынешней администрации.

Однако отсутствие конкретных целей (а значит, и результатов) и большие потери привели к усталости американского общества. Опросы, касающиеся отношения американцев к военному присутствию США на других континентах, в последние годы показывают одинаково высокую долю сторонников его сокращения — около 43%. Как следствие, получили очередное рождение изоляционистские идеи и внутри Республиканской партии.

На состоявшейся в марте конференции консервативного политического действия (крупнейший форум CPAC) главные сторонники неоконсерваторов (Никки Хейли, Майк Помпео и другие) остались в тени, в то время как суперпопулярные Трамп, Десантис и их сторонники настаивали на возвращении США к «самим себе» — протекционизму в экономике и сокращению внешнеполитических издержек там, где нет противостояния с Китаем. Для этого они, как известно, требуют уменьшить или вовсе прекратить помощь Украине и сосредоточить усилия в Юго-Восточной Азии.

Фото: commons.wikimedia.org/Spc. DeAndre Pierce

Автор резолюции по выводу войск из Сирии конгрессмен Мэтт Гэтц заявил по итогам провального голосования: «Соединенные Штаты Америки не играют никакой роли в Сирии. Мы не ближневосточная держава. Мы пытались построить демократию из песка, крови и арабских ополченцев. Снова и снова работа, которую мы делаем, не уменьшает хаос. Часто это только вызывает его — тот самый хаос, который впоследствии приводит к терроризму. Хотя сегодняшнее голосование, возможно, и провалилось, моя борьба за то, чтобы навсегда положить конец войнам и вернуть наши войска домой, только началась».

Будучи президентом, Трамп пытался воплощать эти идеи в жизнь , когда настаивал на увеличении расходов на содержание НАТО в бюджетах его европейских членов, собирался сокращать американскую группировку в Германии или активно продвигал альянс QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности при участии США, Индии, Австралии и Японии). Что касается отношений с Европой, то здесь он неоднократно обращался к доктрине Монро. Впервые артикулированная еще в начале XIX века, она подразумевает абсолютное значение американских национальных интересов в Западном полушарии и неприемлемость европейского вмешательства в обмен на отказ США от влияния на внутриевропейские дела . В феврале 2020 года тогдашний помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что «доктрина Трампа является возрождением доктрины Монро в том смысле, что мы посылаем сигнал внешним игрокам, находящимся вне нашего континента, что США останутся и должны остаться предпочтительным партнером в Западном полушарии».

Однако протекционизм совершенно не означает безразличие к европейским делам. Напротив, требования к европейским партнерам при власти правоконсерваторов могут возрасти, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Tom Brenner

— Иногда лозунги Трампа воспринимаются как неоизоляционистские, однако американская политика атлантизма в этом смысле гораздо важнее для США, так как обеспечивает сдерживание России на европейском континенте. Поэтому представить, что Вашингтон при каком-либо раскладе «забудет» про Европу, очень сложно. Дело в том, что Трамп просто более жесткий политик, чем его предшественники, когда речь заходит о расходах на коллективную оборону. Но вероятность, что при республиканцах США уменьшат свое влияние в европейских делах, крайне мала, — считает эксперт.

Нужно больше золота

Изоляционистская фракция республиканцев констатирует невозможность конкурировать с Китаем без отказа от части амбиций. Популярный среди консерваторов сенатор Джош Хоули высказал следующее мнение: «Меня устраивает НАТО, если они будут выполнять свою работу, то есть они должны взять на себя первую ответственность за Европу, чтобы мы могли сосредоточиться на том, где нам нужно сосредоточиться за границей, то есть на Азии. <…> Надо сказать правду: Китай сегодня на марше, а мы не готовы его остановить».

Таким образом, предлагаемая лидерами республиканцев внешнеполитическая концепция сочетает в себе положения доктрины Монро и устанавливает зону национальных интересов в Юго-Восточной Азии. Идеи, ставшие популярными среди американских элит во времена Вудро Вильсона, и концепция Франклина Рузвельта о «четырех мировых полицейских» (в формальном виде реализованная в проекте СБ ООН) складываются в единую внешнеполитическую стратегию. Американские правоконсерваторы осознают происходящие геополитические изменения и необходимость договариваться с другими игроками, отмечает эксперт клуба «Валдай», научный руководитель РСМД Андрей Кортунов.

Президент США Джо Байден (слева) Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

— Стратегия нескольких мировых полицейских действительно обсуждается республиканцами. Администрация Байдена явно настроилась на восстановление однополярного мира образца конца ХХ века, их оппозиция считает, что приходит время многополярности. А это означает необходимость вступать в переговоры с другими мировыми державами. Более того, по их мнению, США должны существенно ограничить ресурсы, выделяемые на поддержание нынешних позиций в мире, и отказаться от идеологизированного взгляда на внешнюю политику, который сводится к борьбе «добра со злом», — прокомментировал эксперт.

Противники правоконсерваторов из «старой» двухпартийной элиты, очевидно, в настоящий момент не видят причин для какого-либо отступления. Белый дом заявляет о поддержке Украины «сколько потребуется», в то же время вводит ограничения на китайские инвестиции и пытается ограничить Пекину доступ к технологиям. Однако чем более явным становится осознание того, что финансовый и политический ресурс США близок к истощению, тем больше критиков появляется у Белого дома.

В начале марта один из самых авторитетных американских политологов Грэм Эллисон в статье для Foreign Affairs прямо обвинил администрацию Байдена в политической слепоте и косности. «Утверждение о том, что сферы влияния были выброшены на свалку истории, предполагало, что другие страны просто займут отведенные им места в мировом порядке во главе с США. Теперь, по прошествии времени, это утверждение кажется более чем наивным. Но поскольку многие американские аналитики и политики по-прежнему цепляются за образы Китая и России, сформированные в эту ушедшую эпоху, их мнения о том, что США должны и чего не должны делать, всё еще соответствуют тому миру, которого больше нет», — написал он.