Стратегия неизменна: американцы вновь усиливаются в Сирии

Американцев заподозрили в военной активизации на северо-востоке Сирии. В частности, сообщается о прибытии большого подкрепления — колонны, состоящей из сотен грузовиков. Помимо этого отмечается стремление Вашингтона нарастить численность местного гарнизона, а также перегруппировать лояльные силы на границе с Иорданией и Ираком. Каких планов придерживаются США в Сирии, разбирались «Известия».

Усиление на северо-востоке Сирии

«Силы международной коалиции под руководством США, действующие на северо-востоке Сирии, намерены создать новую военную базу на подконтрольных им территориях», — сообщает издание The Cradle.

В частности, отмечается, что США направили через иракскую границу подкрепление — большую военную колонну, состоящую из сотен грузовиков. В первую очередь речь идет о материально-техническом оборудовании и необходимом снаряжении. Также в публикации говорится о том, что «начали перебрасывать войска» и активизировались беспилотники. В настоящее время США контролируют 28 военных объектов в Сирии, которые находятся в трех провинциях страны: Эль-Хасаке, Дейр-эз-Зоре и Хомсе.

Стратегия неизменна Фото: AP Photo/Hussein Malla

Расположенная в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) опубликовала фотографии, на которых видно строительство новой базы к югу от города Ракка, возле моста Аль-Ракка на реке Евфрат. При этом отмечается, что «расположение незаконных баз Вашингтона напоминает кордон, окружающий месторождения нефти и газа, которые расположены к востоку от Евфрата и представляют большую часть подземных богатств Сирии».

Власти в Дамаске обвиняют США в контрабанде своей нефти и продаже ее за границу, подчеркивая, что такие действия являются грубым нарушением международного права.

Перегруппировка лояльных сил

К тому же арабские СМИ сообщают, что США занялись перегруппировкой лояльных им боевиков сирийской оппозиции, которые находятся на юго-востоке страны — на базе Эт-Танф. В частности, силы, выступающие против сирийского лидера Башара Асада, получили финансовую и военную поддержку.

Уточняется, что американцы планируют увеличить численность находящихся на базе повстанцев как минимум на 2 тыс. человек.

В Минобороны России сообщили, что в октябре увеличилось количество нападений боевиков на сирийские правительственные силы в районе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс. Помимо этого отмечалось, что на этой базе «ведется подготовка боевиков террористических формирований».

В целом за время президентства Джозефа Байдена большинство находящихся на территории Сирии военных объектов были улучшены. В частности, были построены взлетно-посадочные полосы для грузовых самолетов, увеличилась площадь баз, улучшилось прикрытие с воздуха и многое другое.

Ситуация непредсказуема

Опрошенные «Известиями» эксперты уверены: предпринимаемые Соединенными Штатами шаги в Сирии полностью вписываются в стратегию Вашингтона на Ближнем Востоке.

— Несмотря на смену администраций, вне зависимости от того, находятся ли у власти демократы или республиканцы, по сути, внешняя политика США никогда не меняется, особенно на Ближнем Востоке. Меняться могут только методы реализации целей, задач и национальных интересов США на Ближнем Востоке. Что касается прибытия большого американского подкрепления на северо-востоке Сирии, на самом деле после вывода войск США из Афганистана многие стали говорить о радикальном сокращении присутствия американцев в регионе. Но этого не произошло, — пояснил в беседе с «Известиями» научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

Стратегия неизменна Фото: Global Look Press/US Army

Политолог подчеркнул, что если какая-то база закрывается, то личный состав перераспределяется по другим военным объектам США в регионе.

— А их явно хватает: они находятся в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Саудовской Аравии, Ираке. То есть где-то уменьшается, где-то увеличивается. Тем не менее при любом раскладе остается возможность быстрого развертывания контингента как минимум в полторы-две тысячи в регионе. Иордания является давним союзником США. У государства есть одновременно выход в Сирию, в Израиль и Палестину, в Ирак и даже при необходимости на север Саудовской Аравии. Поэтому расположение переброшенных контингентов вблизи границ с Ираком и Иорданией неудивительно, — считает специалист.

По мнению эксперта, сейчас ситуация в регионе крайне непредсказуема, особенно с учетом возобновления боевых действий в Йемене.

— Курды на севере Ирака организованы в военно-политическое движение пешмерга — дословно «идущие на смерть». Они активно поддерживаются Соединенными Штатами Америки. Вероятно, будет опосредованная агрессия Ирана против них, поэтому им необходимо накопить силы, чтобы повлиять на ситуацию. Насколько важна Сирия в этом контексте — сказать сложно, поскольку основные линии напряженности пролегают между Саудовской Аравией и Ираном, между Ираном и Израилем и между Ираном и Иракским Курдистаном. Вряд ли США готовятся к активным действиям против Башара Асада, их сейчас гораздо больше интересует Иран. Хотя исключать дальнейшего развития событий именно на сирийском направлении тем не менее нельзя, — уверен Останин-Головня.

Без радикальных изменений

Схожей точки зрения придерживается востоковед, публицист Андрей Онтиков.

— Я бы не сказал, что произошли кардинальные изменения в американской политике. Сейчас идет отправка подкреплений через иракско-сирийскую границу. Американцы вполне успешно играли и продолжают играть роль кости в горле России, Ирана и Турции. Присутствие американцев в регионе очень сильно раздражает эти три страны. Вероятнее всего, в Москве, Анкаре и Тегеране нет понимания, как решать проблему вывода американских войск из Сирии, — считает политолог.

Стратегия неизменна Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad

По мнению эксперта, ни одна из перечисленных стран не хотела бы идти на обострение ситуации.