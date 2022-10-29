Ядрёный щит: Пентагон раскрыл свои планы по развитию ядерного оружия

Обновленная Стратегия национальной обороны США, опубликованная 27 октября, впервые за пять лет перечисляет основных противников и союзников страны. Главным стратегическим конкурентом назван Китай. Россия, согласно документу, представляет «острую угрозу», а Северная Корея, Иран и международный терроризм отошли на второй план. В стратегии также обозначена приверженность поддержанию ядерной триады — авиационного, морского и сухопутного ядерного оружия, а также его постоянной модернизации. От каких вооружений Пентагон откажется, а какие будет развивать в приоритетном порядке — в материале «Известий».

Прямые и острые угрозы

В этом году в несекретной версии американской Стратегии национальной обороны особое место уделено планам по ядерному оружию (ЯО) Соединенных Штатов. Предыдущая версия документа публиковалась в 2018 году при другом президенте и в иных геополитических реалиях. Новая стратегия отмечает всё возрастающее влияние Китая и России в роли противников США.

В документе отмечается, что главным стратегическим конкурентом и угрозой для США на предстоящие десятилетия стал Китай. Он не только конкурирует с американской демократией, но и наращивает свой ядерный арсенал. В вину Поднебесной ставят ее увеличившуюся активность в Индо-Тихоокеанском регионе, а также планы масштабной модернизации вооруженных сил.

По мнению американских военных, Россия представляет «острую угрозу» для США и его союзников в нескольких ключевых областях. Она обладает ядерным оружием и обычными крылатыми ракетами большой дальности, способными нанести удар непосредственно по территории США. Отмечается и наличие у нашей страны возможностей сбивать космические спутники, проводить подводные операции, вести кибер- и информационную войну.

Ядрёный щит БРК «Бастион» во время пуска крылатых ракет Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Северная Корея и Иран в свете объявления новых, более могущественных противников отошли на второй план и реже упоминаются в новой стратегии. И уже совсем мало место уделено некогда главному врагу США — международному терроризму. Утверждается, что основные международные террористические группировки разгромлены и не представляют особой опасности.

В Стратегии указано, что США с конца холодной войны серьезно снизило количество и разнообразие своего ядерного оружия. Но оставшееся будет сохранено и планово модернизировано, чтобы обеспечить ядерное сдерживание . В случае же начала войны с его применением его должно быть достаточно для победы.

В этот раз Соединенные Штаты вновь не стали заявлять о неприменении ЯО первыми, ограничившись заверением, что будут рассматривать его использование только в случае «экстремальных обстоятельств для защиты жизненных интересов США и их союзников».

Ссылаясь на усиление ядерного потенциала своих новых противников, в Пентагоне подтвердили приверженность поддержанию собственной ядерной триады (авиационного, морского и сухопутного ядерного оружия), а также его постоянной модернизации. Что же готовятся противопоставить США новым угрозам до середины ХХI века?

Здравствуй, оружие

В опубликованной версии Стратегии указано, что после глубокой модернизации стратегические бомбардировщики B-52 будут сохранены в строю по крайней мере до 2050 года. Их будут использовать в качестве воздушной платформы для запуска современных и перспективных ядерных ракет большой дальности, включая гиперзвуковые.

Разрабатывающиеся стратегические бомбардировщики B-21 Rider полностью заменят сегодняшний флот стратегов-«невидимок» B-2A Spirit. Всего будет закуплено минимум 100 новых самолетов.

Ядрёный щит Подводный ракетоносец класса Columbia Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Navy illustration

Для авиации будут разработаны новые ядерные боеприпасы, способные поражать хорошо укрепленные и подземные объекты. Основным носителем ядерных бомб B61-12 станет истребитель пятого поколения F-35A. Он сменит в этой роли устаревшие F-15E.

Для флота США к началу 2030-х годов построят не менее 12 стратегических подводных ракетоносцев класса Columbia на замену сегодняшним субмаринам класса Ohio. Ракеты при этом менять не будут. Новые лодки оснастят теми же Trident II, что стоят на вооружении с начала 1990-х. Их ждет капитальный ремонт с продлением срока службы и оснащение модернизированными боеголовками W88 Alt 370 мощностью 470 килотонн.

Наземные шахтные межконтинентальные ракеты постепенно заменят на новые. На смену Minuteman III придут Sentinel с боеголовками W87-0 и W87-1. При этом количество боеготовых ракет будет постоянно поддерживаться на уровне 400 единиц.

Отмененные ракеты

Впервые в Стратегии прописали отказ от самого амбициозного проекта времен президента Дональда Трампа — разработки дальнобойной ядерной крылатой ракеты морского базирования SLCM-N для подводных лодок. Она должна была возродить возможность, утраченную после снятия с вооружения флота ядерных «Томагавков». Но проект остался на начальной стадии разработки, и даже по оптимистичным оценкам американских военных его завершения не стоило ждать раньше 2035 года.

— С самого начала программу SLCM-N упрекали в ее бессмысленности , в том числе и многие действующие американские военные, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — У флота США есть сотни межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Добавлять к ним медленные, гораздо более уязвимые для ПВО крылатые ракеты выглядело личной блажью предыдущего американского президента.

Ядрёный щит Водородная бомба B61 Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Air Force Airman 1st Class Callie Norton

Считалось, что крылатые ракеты с маломощной боеголовкой можно будет использовать в случае применения противником тактического ядерного оружия, чтобы не доводить дело до глобального ядерного противостояния. Но даже этот аргумент у их сторонников быстро выбили из рук. Почти одновременно была создана версия «облегченных» боевых частей для баллистических ракет подводных лодок. Уже в 2019 году первая из них вышла на пробное боевое дежурство, и такие «тактические» боеголовки будут на вооружении еще много лет, напомнил эксперт.

Под нож бюджетных сокращений попал и знаковый реликт холодной войны — неуправляемая авиабомба B83-1 — самое мощное ядерное оружие США. Тяжелый боеприпас с тротиловым эквивалентом в 1,2 мегатонны, предназначенный для стратегических бомбардировщиков, снимут с вооружения. Про их ликвидацию в Стратегии речи не идет, возможно, их поместят в специальные хранилища.