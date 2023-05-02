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В США заявили о намерении помешать стратегическому военному альянсу РФ и Китая

Генерал США Милли: страна намерена сделать всё, чтобы сближения России и Китая не произошло
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Mari/Lcpl. Christopher Lape
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Генерал армии США Майк Милли заявил о планах страны мешать сближению Китая и России. Об этом он сообщил 2 мая в интервью журналу Foreign Affairs.

Милли завил, что сближения России и Китая в военном плане следует остерегаться. Он отметил, что американская сторона пока не видит полноценного, действительно прочного и устойчивого геополитического союза между Китаем и Россией, однако, по его мнению, это может произойти в будущем и этого стоит опасаться.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы этого не произошло», — заявил Милли.

Он подчеркнул, что США хотят убедиться, что Россия и Китай не образуют какой-то геостратегический, политический, военный союз против Соединенных Штатов.

«В отличие от холодной войны, сейчас в мире есть три великие державы: США, Китай и Россия. Все они имеют значительный внутренний потенциал силы в их населении, их экономике и, конечно же, в их вооруженных силах. И все три имеют значительные ядерные арсеналы. Таким образом, Соединенные Штаты являются самыми могущественными по любым меркам. Но <...> Россия и Китай также достаточно сильны. Таким образом, не в интересах США видеть, как Россия и Китай образуют стратегический военный союз, и мы должны сделать все возможное, чтобы этого не произошло», — заявил Милли.

Он подчеркнул, что борьба трех держав будет сложнее, чем борьба двух, имея в виду опыт холодной войны между СССР и США.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 апреля на встрече министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели заявил о том, что США и союзники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с РФ и КНР. Он отмечал, что истинной целью США на Украине является нанесение стратегического поражения России, создание угрозы Китаю и сохранение своего монопольного положения в мире.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. С 2014 года киевский режим вел военные действия против жителей Донбасса, не принявших итоги госпереворота в Киеве.

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