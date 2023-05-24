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Лавров раскритиковал позицию Запада на G7 к России и Китаю

Лавров: Запад на G7 показал, что рассматривает Россию и Китай как стратегических противников
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Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry
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Запад на саммите лидеров стран «большой семерки» G7 в японской Хиросиме показал, что рассматривает Россию и Китай как стратегических противников, представляющих экзистенциальную угрозу. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе выступления на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности 24 мая.

«Как следует из заявлений на только что прошедшем в Японии саммите «группы семи», Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников, представляющих чуть ли не экзистенциальную угрозу его доминированию», — сказал глава дипведомства.

По его словам, происходит последовательное укрепление позиций государств глобального Юга и глобального Востока который руководствуется в первую очередь своими коренными национальными приоритетами, а не узко корыстными интересами бывших метрополий.

Поэтому, как считает Лавров, сформированное по итогам Второй мировой войны «ооноцентричное» мироустройство Запад стремится подменить «неким порядком» основанных на правилах, которых никто не видел и которые априори не могут носить юридически обязывающего характера.

«Цель (Запада — Ред.) очевидна — уничтожить систему современного международного права, сдержать развитие новых мировых центров в надежде и далее решать свои проблемы в духе политики колониализма — за чужой счет», подчеркнул политик.

Он также отметил, что всё большая часть поставок западных вооружений на Украину расползается по всему миру.

За семью печалями: чем завершился саммит лидеров G7
И какие новые ограничения Запад ввел против России

Саммит G7 под председательством Японии проходил в Хиросиме с 19 по 21 мая.

Лидеры стран «большой семерки» приняли итоговое коммюнике за день до окончания саммита, 20 мая. Из него следует, что страны G7 будут противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий.

В ответ на это МИД КНР выразил решительный протест и сделал серьезное представление Токио как стороне, принимающей саммит в Хиросиме. Отмечалось, что «группа семи» манипулирует вопросами, касающимися Китая, клевещет и делает нападки на страну, а также грубо вмешивается в ее внутреннюю политику.

В свою очередь Сергей Лавров 20 мая заявил, что решения, принятые на саммите, нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина. По его словам, НАТО и Евросоюз поставили перед собой цель «победить Россию на поле боя» и устранить страну как геополитического конкурента.

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