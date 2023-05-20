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Лидеры G7 приняли итоговое коммюнике за день до окончания саммита в Хиросиме

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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Лидеры стран «большой семерки» (G7) приняли итоговое коммюнике за день до окончания саммита в Хиросиме. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба японского МИДа.

В нем, среди прочего, лидеры G7 заявили о намерении выделить не менее $21 млрд на разрешение гуманитарных кризисов.

«Мы выражаем нашу приверженность построению мира без ядерного оружия и безопасности для всех путем применения реалистичного, прагматичного и ответственного подхода», — говорится в документе.

Представители «большой семерки» также собираются направить усилия на срочное разрешение продовольственного кризиса, снижение опасности стихийных бедствий и обеспечение готовности стран к ним.

Кроме того, в коммюнике сообщается о приверженности стран G7 курсу полного отказа от ядерного оружия в мире.

«Мы подтверждаем нашу приверженность глобальной цели построения мира без ядерного оружия и безопасности для всех, достигаемой на основе реалистичного, прагматичного и ответственного подхода», — подчеркивается в документе.

Отмечается, что политика безопасности стран «большой семерки» основана на принципе использования существующего ядерного вооружения в оборонительных целях, в качестве инструмента сдерживания.

Лидеры G7 также подчеркнули важность усилий в области разоружения и нераспространения ядерного оружия. В связи с этим они призвали соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), так как он является «краеугольным камнем» глобального режима нераспространения и основой для разоружения и использования ядерной энергии в мирных целях.

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Ранее в этот день лидеры стран «большой семерки» договорились сотрудничать по вопросам, связанным с ракетно-ядерной программой КНДР. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что «односторонние попытки изменения статус-кво при помощи силы» неприемлемы в любой точке мира.

До этого, 18 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе саммита G7 предложила согласовать финансовую поддержку Украины после 2023 года. По ее мнению, страны «семерки» должны продолжать поддерживать Киев.

Саммит под председательством Японии проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.

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