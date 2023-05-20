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Лидеры G7 договорились о сотрудничестве по вопросу ракетно-ядерной программы КНДР

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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Лидеры стран «Большой семерки» договорились сотрудничать по вопросам, связанным с ракетной–ядерной программой КНДР. Об этом, как сообщили организаторы саммита, зашла речь на сессии по безопасности 19 мая.

«Лидеры G7 обменялись мнениями по ситуации в Индо–Тихоокеанском регионе и подтвердили, что «семерка» будет тесно сотрудничать по проблемам, связанным с Китаем, а также Северной Кореей, включая ракетные и ядерные вопросы и тему похищений людей [Пхеньяном]», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что «односторонние попытки изменения статус-кво при помощи силы» неприемлемы в любой точке мира. Также он отметил, что лидерам G7 нужно твердо отстаивать «свободный и открытый мировой порядок, основанный на верховенстве права».

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Ранее, 19 марта, главы МИД G7 совместно осудили запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР. В документе они отметили тот факт, что страна с минувшего года рекордно увеличила число ракетных испытаний, а также агрессивной дестабилизирующей риторики.

О ракетном запуске КНДР в сторону Японского моря стало известно ранее в этот день. Предположительно, она была баллистической. По данным объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск ракеты был осуществлен из района ракетного полигона Тончханни около 11:05 по местному времени (5:05 мск).

16 марта КНДР также осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Позднее появилась информация, что ракет было две. Они были запущены из района Чанен провинции Хванхэ-Намдо в сторону Японского моря.

Как стало известно, КНДР организовала испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.

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