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Yonhap уточнило число запущенных со стороны КНДР ракет

Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря
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Фото: REUTERS/KCNA
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Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом 14 марта сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что ракеты были запущены из района Чанён провинции Хванхэ-Намдо в сторону Японского моря в период с 07:41 по 07:51 по местному времени (период с 01:41 по 01:51 мск). По информации агентства, ранее из этого района пуски баллистических ракет не фиксировались.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) усилил наблюдение на случай дополнительных пусков, в сотрудничестве с США военными поддерживается полная готовность.

«Мы проводим сбор информации. Данных о каком-либо ущербе нашей стране нет», — приводит слова премьер-министра Японии Фумио Кисидо агентство Kyodo.

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Ранее в этот день агентство сообщало о запуске КНДР одной баллистической ракеты.

Накануне Северная Корея совершила пуск двух неустановленных крылатых ракет с подводной лодки. Запуск произошел неподалеку от портового города Синпо в КНДР, его зарегистрировал Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

Обе ракеты точно поразили цель в Японском море. По мнению южнокорейских военных, пуск мог быть реакцией на предстоящие совместные учения Южной Кореи и США, которые стартуют уже на этой неделе.

По информации радио «Голос Кореи», крылатые ракеты преодолели 1,5 тыс. км.

20 февраля Северная Корея запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря. Снаряды калибра 600 мм из, как утверждается, сверхбольших реактивных систем залпового огня двигались по направлению на восток и, предположительно, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Совет Безопасности ООН инициировал проведение экстренного заседания после очередного запуска баллистических ракет Северной Кореей. Южная Корея объявила о введении санкций против четырех физических лиц и пяти организаций, связанных с КНДР.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил действия Пхеньяна. Он призвал Северную Корею немедленно прекратить любые дальнейшие провокации.

В свою очередь, сестра главы КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что в ответ на действия США Северная Корея может активизировать ракетные пуски в Тихий океан. Она отметила, что на Корейском полуострове активизировалось движение стратегических ударных средств США. Ким Ё Чжон подчеркнула, что Пхеньян учитывает их влияние на безопасность КНДР и будет принимать соответствующие ответные меры.

31 января главы оборонных ведомств США и Южной Кореи опубликовали совместное заявление, в рамках которого договорились расширить масштабы совместных учений в 2023 году. Стороны условились об укреплении своего сотрудничества в вопросе обмена данными касательно ракетной угрозы, которая исходит со стороны Северной Кореи.

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