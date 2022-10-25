Взорви, но не сейчас: когда Северная Корея проведет ядерное испытание

Северную Корею стали вновь открыто обвинять в скорой подготовке к первому за последние пять лет ядерному испытанию. 25 октября о том, что всё к этому идет, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Днем ранее схожие предупреждения прозвучали из США. Многие сочли, что руки Пхеньяна оказались развязаны, в том числе ввиду окончания важного партийного съезда в соседнем Китае. А кое-кто даже «приурочил» новый северокорейский пуск ко времени промежуточных выборов в США 8 ноября. Однако, как пояснили «Известиям» российские эксперты по региону, Пхеньян никогда не привязывал подобные действия к каким-то датам и событиям. И остающееся довольно вероятным в будущем испытание ядерного оружия станет не политическим жестом по случаю какого-то события в мире, а, скорее, военно-техническим шагом.

Привязки и неувязки

Выступать с предупреждениями о том, что КНДР вот-вот проведет первое за пять лет испытание ядерного оружия, на Корейском полуострове начали с весны. Именно тогда северокорейцев уличили в возобновлении активности на крупнейшем испытательном полигоне Пунгери, частично разрушенном в 2018 году в знак приверженности введенному самим же Пхеньяном мораторию на ракетные и ядерные испытания.

Сначала северокорейский ядерный пуск «назначали» на время майской инаугурации южнокорейского президента Юн Сок Еля, затем «перенесли» на период визита в том же месяце в Японию и Южную Корею президента США Джо Байдена. После этого в течение всего лета мировая общественность, включая сотрудников южнокорейской разведки, американских военных, гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и целого сонма экспертов, продолжило столь же упорно твердить, что КНДР уже на низком старте и ядерный взрыв грядет в привязке к очередному значимому событию.

На этой неделе, вслед за окончанием 22 октября партийного съезда в Китае (а эксперты утверждали, что Пхеньян не рискнет злить своего соседа и главного союзника в период важнейшего политического события пятилетки), заявления о предстоящих в КНДР испытаниях снова активизировались.

Полное уничтожение Съезд Коммунистической партии Китая в Пекине, 22 октября 2022 года Фото: REUTERS/Tingshu Wang

25 октября, выступая перед парламентом, президент Южной Кореи Юн Сок Ель сказал, что, по оценкам Сеула, Пхеньян «уже завершил подготовку к седьмому ядерному испытанию» (последнее страна осуществила в сентябре 2017 года). Днем ранее о том, что Северная Корея «может провести ядерное испытание в любое время», общественности напомнил и представитель Совета национальной безопасности президента Джо Байдена Джон Кирби, добавив, что никому «неизвестно, что у Ким Чен Ына в голове».

К слову, как раз на этой неделе заместитель госсекретаря США Венди Шерман отправилась с визитами в Японию для двусторонних и трехсторонних переговоров со своими южнокорейскими и японскими коллегами, чтобы в первую очередь обсудить «проблему, которую КНДР представляет для региона».

Политикам вторили и эксперты. «Северная Корея может провести ядерное испытание в любой день — особенно сейчас, когда съезд китайской партии закончился», — заявил, в частности, глава проекта Rogue States Project Гарри Казианис, предположив, что Пхеньян «нажмет на курок где-то ближе к промежуточным выборам в США [8 ноября] для максимального эффекта — возможно, на неделе с 31 октября».

Даты ни при чем

Как пояснил «Известиям» профессор сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков, уже к маю многочисленные спутники, следящие за северокорейским полигоном, доступ к которым есть не только у отдельных государств, но и у ряда независимых организаций, подтвердили: подготовка к вероятному ядерному испытанию закончена.

— Всем было ясно: если взрыва не будет до начала июня, испытания откладываются минимум до сентября из-за погодных условий. Летом в Северной Корее идут муссонные дожди, туннели могут протечь, да и в условиях практически полного отсутствия в стране асфальтированных дорог двигать по бездорожью тяжелую технику сложно. Они никогда не проводят испытания летом, — заметил эксперт.

А вот почему испытание не случилось осенью, по его словам, не очень понятно. Одной из причин задержки действительно стал китайский съезд: учитывая уровень зависимости КНДР от Китая, в Пхеньяне поостереглись бы проводить ядерное испытание до окончания съезда.

— Но это, пожалуй, единственная дата, которую они учитывали. Скорее всего, есть некие технические проблемы. Может быть, северокорейцы не успевают закончить заряд, который хотят испытать, — резюмировал эксперт, отметив, что консенсусное мнение в том, что Пхеньян будет испытывать тактический ядерный заряд.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов отметил: КНДР уже вышла на тот уровень, когда ядерное испытание не имеет особенного политического значения — мир уже и так поверил, что страна стала ядерной державой. Поэтому при большой вероятности ядерного испытания в будущем оно, по мнению эксперта, станет не столько политическим шагом, сколько военно-техническим.

— Есть распространенное заблуждение, что северокорейцы живут по принципу «взять Киев к празднику», но это не так. Если посмотреть на даты в прошлом, ни одно из ядерных испытаний не было специально сделано под какую-то дату, не говоря о том, чтобы этот факт был как-то специально подсвечен северокорейскими СМИ, — пояснил эксперт «Известиям».

По нарастающей

Эскалация на Корейском полуострове началась зримо проявляться с января 2022-го — тогда КНДР объявила о выходе из добровольного моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет, которого страна придерживалась с 2017 года. С тех пор северокорейский лидер успел провести испытания баллистической ракеты подводного базирования, баллистической ракеты, установленной на поезде, новой зенитно-ракетной системы, стратегической крылатой ракеты большой дальности и нескольких гиперзвуковых ракет. В целом к нынешнему дню за неполный 2022 год Пхеньян запустил 44 ракеты, что стало рекордным для страны показателем.

А 9 сентября на заседании парламента товарищ Ким в красках рассказал о том, при каких условиях КНДР будет готова нанести превентивный ядерный удар, допустив применение ЯО первыми сразу при пяти вариантах угрозы стране. А также ввел в действие законодательный механизм, закрепляющий ядерный статус Северной Кореи, и заявил, что страна больше никогда не будет участвовать в переговорах о денуклеаризации, «даже если нас ожидают сотни лет санкций».

В последние дни к этой воинственной риторике добавилось очередное обострение отношений между Севером и Югом, которое к началу нынешней недели вылилось в обмен предупредительными выстрелами с обеих сторон на пограничной линии в Западном море (другие страны обозначают его на картах в качестве Желтого).

На этом фоне США, Южная Корея и Япония вновь заговорили о необходимости сурового наказания Северной Кореи, если она проведет еще и ядерное испытание в нарушение резолюций Совбеза ООН. Впрочем, сделать это сейчас — на фоне стремления США изолировать Россию из-за действий на Украине в сочетании с растущей враждебностью в отношении Китая — будет непросто. Обе страны, имеющие право вето в Совбезе, вряд ли поддержат какие-либо меры против КНДР, как это было сделано в 2017 году после прошлой серии ракетно-ядерных испытаний.

Рубежным моментом стало 26 мая 2022-го, когда Москва и Пекин заблокировали проект резолюции США об усилении санкций против КНДР из-за испытаний межконтинентальной баллистической ракеты, напомнил Константин Асмолов.

— Понятно, что ядерное испытание — повод для нового и довольно серьезного санкционного витка. Но если раньше можно было с уверенностью говорить, что, несмотря на понимание причин, по которым КНДР проводит пуски, Россия и Китай, скорее всего, солидарно проголосуют и в лучшем случае будут спорить о том, каким должен быть объем санкций, то сейчас я допускаю варианты, когда в минимальном случае они воздержатся, а в максимальном наложат вето, — предположил кореевед.

И, разумеется, о таком настрое прекрасно осведомлены и в Северной Корее.