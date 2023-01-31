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США и Южная Корея договорились расширить масштабы совместных учений

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Seung Il Ryu
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Власти США и Южной Кореи договорились расширить масштабы совместных учений в 2023 году. Об этом сказано в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина и южнокорейского министра национальной обороны Ли Чжон Сопа, которое опубликовано 31 января пресс-службой минобороны Соединенных Штатов.

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«Оба лидера также обязались и дальше расширять и увеличивать уровень и масштабы совместных учений и обучения. С этой целью оба лидера согласились с необходимостью учитывать изменения в ситуации в сфере безопасности, в том числе недавние шаги КНДР по ее ядерной и ракетной программам», — указано в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились об укреплении своего сотрудничества в вопросе обмена данными касательно ракетной угрозы, которая исходит со стороны Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Ранее, 3 января, офис президента Южной Кореи Юн Сок Ёля сообщил о том, что страна ведет переговоры с США по обмену информацией и совместной реализации планов, связанных с ядерными учениями.

Тогда также сообщалось, что Южная Корея и Соединенные Штаты «ведут переговоры об обмене информацией, совместном планировании и последующих совместных планах реализации в отношении эксплуатации ядерных активов США в ответ на ядерное оружие КНДР».

До этого, 1 января, министерство обороны Южной Кореи предупредило власти КНДР о том, что в случае попытки применения ядерного оружия последует падение режима. В министерстве обратились к Пхеньяну, призвав вернуться на путь денуклеаризации.

Представители США, Японии и Южной Кореи по ядерным вопросам осудили планы КНДР по наращиванию ядерного потенциала. Представители трех стран предупредили, что действия Пхеньяна усилят его изоляцию и спровоцируют оборонный ответ со стороны Сеула и Вашингтона. Также они заявили, что оставляют открытой возможность для диалога с Северной Кореей.

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