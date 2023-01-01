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В Сеуле предостерегли Пхеньян от использования ядерного оружия

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Фото: REUTERS/KCNA
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Министерство обороны Южной Кореи предупредило власти КНДР о том, что в случае попытки применения ядерного оружия последует падение режима. Об этом 1 января сообщает агентство Yonhap News.

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«Мы серьезно предупреждаем, что если Северная Корея предпримет попытку применить ядерное оружие, это приведет к падению режима Ким Чен Ына», — указано в официальном текстовом заявлении оборонного ведомства.

В министерстве обратились к Пхеньяну, призвав вернуться на путь денуклеаризации, так как это будет «единственным способом» улучшить условия жизни народа Северной Кореи. Оборонное ведомство Южной Кореи также добавило, что власти страны намерены и дальше сдерживать «ядерные и ракетные угрозы Севера» и реагировать на них.

Ранее 1 января представители США, Японии и Южной Кореи по ядерным вопросам осудили планы КНДР по наращиванию ядерного потенциала. Представители трех стран предупредили, что действия Пхеньяна усилят его изоляцию и спровоцируют оборонный ответ со стороны Сеула и Вашингтона. Также они заявили, что оставляют открытой возможность для диалога с Северной Кореей.

Тогда же лидер КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он указал на необходимость обеспечения «подавляющей военной мощи» для защиты суверенитета и безопасности.

31 декабря Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря, они пролетели около 350 км, после чего упали в море. Япония по дипломатическим каналам в Пекине выразила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками.

В 2022 году КНДР запустила 70 баллистических ракет, что стало рекордом за время разработки страной этих вооружений.

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