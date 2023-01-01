Ким Чен Ын приказал разработать новые МБР и массово производить ядерное оружие

Глава КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ЦТАК в воскресенье, 1 января.

Северокорейский лидер указал на необходимость наращивания ядерного арсенала республики и обеспечения «подавляющей военной мощи» для защиты суверенитета и безопасности.

«Он [Ким Чен Ын] поставил задачу разработки еще одной межконтинентальной баллистической ракетной системы с возможностью быстрого ядерного противодействия в качестве основной миссии», — говорится в публикации.

Ранее, 28 декабря, Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея должна укрепить свой оборонный потенциал в 2023 году с учетом сложной политической обстановки на Корейском полуострове. В своем докладе на шестом пленуме ЦК ТПК он проанализировал ситуацию на Корейском полуострове с учетом международной политической обстановки, а также представил принципы ведения внешней политики и направления по «борьбе с противниками» страны.

В ноябре Ким Чен Ын указал, что работа по наращиванию ядерных сил является величайшим и важнейшим революционным делом, и ее конечная цель — овладение сильнейшей в мире стратегической силой.