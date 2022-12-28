Ким Чен Ын призвал укрепить военный потенциал КНДР

Северная Корея должна укрепить свой оборонный потенциал в 2023 году с учетом сложной политической обстановки на Корейком полуострове. Об этом он заявил в среду, 28 декабря, лидер КНДР Ким Чен Ын.

В своем докладе на шестом пленуме ЦК ТПК он проанализировал ситуацию на Корейском полуострове с учетом международной политической обстановки, а также представил принципы ведения внешней политики и направления по «борьбе с противниками» страны.

«Предложены новые ключевые цели укрепления потенциала самообороны страны, которые должны преследоваться в 2023 году в рамках подготовки к различным политическим потрясениям», — говорится в сообщении агентства ЦТАК.

Ким Чен Ын отметил, что члены партии и другие руководители должны «решительным образом изменить подход к работе», чтобы выполнять поставленные задачи.

Ранее, 26 декабря, над южнокорейской территорией в ряде районов вплоть до Сеула были замечены северокорейские дроны. Военные Южной Кореи несколько раз передали предупреждения и произвели предупредительные выстрелы. Отмечалось, что дроны засекли около 10:25 (04:25 мск).

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с «Известиями» предложил трактовать действия КНДР как демонстрацию напряженности отношений и недовольство Пхеньяна какими-либо действиями соседей.

В ноябре Ким Чен Ын заявил, что работа по наращиванию ядерных сил является величайшим и важнейшим революционным делом, и ее конечная цель — овладение сильнейшей в мире стратегической силой.