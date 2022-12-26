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Южная Корея открыла предупредительный огонь по беспилотнику КНДР

Агентство «Ренхап» сообщило о пересечении границы Южной Кореи северокорейскими дронами
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Фото: Global Look Press/x99
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Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по беспилотнику Северной Кореи (КНДР), вторгшемуся в воздушное пространство страны. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов.

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Согласно информации комитета, утром в понедельник было обнаружено несколько неизвестных следов, предположительно принадлежащих северокорейским беспилотникам, в провинции Кенгидо. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва, достигнув населенных пунктов.

«Обнаружив неизвестный пролет с севера, военные идентифицировали объект как беспилотный летательный аппарат, несколько раз передали предупреждения и произвели предупредительные выстрелы. <...> Размер беспилотника был аналогичен северокорейским БПЛА, обнаруженным в Южной Корее в 2014 году», — говорится в материале.

Отмечается, что беспилотник КНДР вторгся в воздушное пространство Южной Корее впервые за пять лет. До этого северокорейский беспилотник был обнаружен в провинции Канвондо в июне 2017 года.

Ранее, 6 декабря, агентство сообщало, что КНДР открыла огонь из артиллерийских установок в сторону моря в знак предупреждения в ответ на активность со стороны южнокорейских военнослужащих на приграничной территории. Тогда же Пхеньян призвал Сеул немедленно прекратить «провокационные» действия.

За день до этого КНДР выпустила 130 артиллерийских снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в морскую буферную зону в ответ на военные учения Южной Кореи и США. По версии Пхеньяна, огонь был открыт в ответ на пуск десятков снарядов Сеулом из своих РСЗО в сторону межкорейской границы.

26 ноября глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна должна стать государством с мощнейшим ядерным потенциалом. В том же месяце Северная Кореея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, предупредив, что предпримет «более ожесточенные военные действия», если США продолжат свою милитаристскую деятельность в регионе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил запуск межконтинентальной ракеты КНДР и назвал его провокацией. Он также призвал сделать всё возможное для достижения мира на Корейском полуострове. Испытания также осудили в США.

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