КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap News в четверг, 17 ноября.

Как отмечается, запуск произошел, когда Северная Корея предупредила, что предпримет «более ожесточенные военные действия», если США будут придерживаться своей кампании по усилению расширенного сдерживания своих региональных союзников.

О подробностях последствий пуска пока не сообщается.

Ранее, 9 ноября, правительство Японии выразило протест Северной Корее из-за пуска ракеты в сторону Японского моря. В минобороны Японии добавили, что запущенная КНДР ракета пролетела около 250 км при максимальной высоте полета 50 км.

В начале ноября глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Южной Кореи Чжон Соп заявили, что любая ядерная атака Северной Кореи, направленная против США и их союзников, приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Соединенным Штатам Америки. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.