КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом 9 ноября сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Подробности о характеристике ракеты не приводятся.

По данным Kyodo, ракета упала в Японском море за пределами экономической зоны Японии.

Всего с начала года, по подсчетам СМИ, КНДР совершила более 30 пусков баллистических ракет.

На прошлой неделе КНДР запустила около 100 артиллерийских снарядов по морской буферной зоне и не менее 17 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря. Одна из них пролетела за Северную ограничительную линию.

В свою очередь военные Южной Кореи запустили ракеты «воздух – земля» в сторону международных вод на север от разграничительной линии с КНДР.

Кроме того, Kyodo со ссылкой на источники сообщало, что американские власти готовы направить атомный авианосец в Японское море в случае, если КНДР решится на проведение ядерных испытаний.