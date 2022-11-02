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Южная Корея запустила ракеты воздух-земля в сторону международных вод

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/South Korea Defense Ministry
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Военные Южной Кореи запустили ракеты воздух-земля в сторону международных вод на север от разграничительной линии с КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap в среду, 2 октября.

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Как отмечается, три ракеты с самолетов F-15K и KF-16 были выпущены в ответ на пуски ракет малой дальности со стороны КНДР.

Военные рассматривают действия КНДР как провокацию и считают ее «абсолютно неприемлемой». Они также добавили, что готовы решительно реагировать на нее.

Об очередном запуске КНДР, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря стало известно ранее этим же днем. Южнокорейские военные заявили, что КНДР выпустила по меньшей мере 10 ракет разных типов. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что по крайней мере две баллистические ракеты были запущены из Северной Кореи, одна из которых летела на восток, а другая на юго-восток.

Ранее КНДР предупредила о возможных ответных мерах из-за проведения пятидневных совместных военно-воздушных учений Южной Кореи и США, которые начались в понедельник, 31 октября.

Это первые за пять лет крупные учения США и Южной Кореи. В них принимают участие 240 военных самолетов, в том числе новые самолеты-невидимки.

Указывается, что с начала года КНДР произвела уже 29 ракетных запусков, 23 из которых были пусками баллистических ракет различного типа.

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