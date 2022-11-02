Японская береговая охрана сообщила о запуске неопознанной ракеты КНДР

Северная Корея (КНДР) запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом 2 ноября сообщило агентство Yonhap со ссылкой на береговую охрану Японии.

Японские сторожевики призвали судна, находящиеся в регионе, не приближаться к обломкам ракеты, которые могут быть обнаружены вдоль береговой линии.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работать кризисный штаб, который займется сбором и анализом информации о новом ракетном пуске Пхеньяна. Указывается, что с начала года КНДР произвела уже 29 ракетных запусков, 23 из которых были пусками баллистических ракет различного типа.

Ранее, 28 октября, также сообщалось, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Агентство Yonhap уточняло, что детали пуска анализировались южнокорейскими военными.

13 октября Северная Корея также запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Береговая охрана призвала все находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а немедленно связаться с властями.

В тот же день КНДР был успешно проведен испытательный запуск стратегических крылатых ракет большой дальности, было выпущено две ракеты. Пролетев 10 234 секунды по определенной овальной и восьмиобразной траектории над Западно-Корейским морем, снаряды попали в мишень на расстоянии около 2 тыс. км. Испытательным пуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Индо-Тихоокеанское командование ВС США 8 октября указало на дестабилизирующее воздействие военных программ КНДР. Кроме того, Пентагон заявил о своей приверженности защите Южной Кореи и Японии.

4 октября стало известно, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В этот же день правительство Японии созвало Совет национальной безопасности, чтобы обсудить собранную информацию о запуске ракеты.

Южнокорейские военные 24 сентября сообщали, что обнаружили активность в Северной Корее, которая может свидетельствовать о подготовке к запуску баллистической ракеты подводного базирования у восточного побережья. 25 октября был произведен запуск неустановленной баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря.