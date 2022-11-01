Пхеньян предупредил Сеул и Вашингтон об ответных мерах после учений

Северная Корея (КНДР) предупредила о возможных ответных мерах из-за проведения совместных военно-воздушных учений Южной Кореи и США, которые начались в понедельник, 31 октября. Об этом говорится в распространенном Центральным информационным агентством Кореи (ЦТАК) заявлении представителя МИД КНДР.

«Это агрессивные военные учения, направленные, главным образом, на отработку нанесения ударов по стратегическим целям КНДР в случае непредвиденных обстоятельств на Корейском полуострове», — сказано в заявлении.

Заявляется также о готовности Пхеньяна принять «все необходимые меры для защиты своего суверенитета, безопасности народа и территориальной целостности от внешних военных угроз».

Представитель МИД КНДР подчеркнул, что в случае повторных серьезных военных провокаций США северокорейская сторона пойдет на более мощные шаги для своей защиты.

США, говорится в заявлении, являются главными зачинщиками разрушения мира и безопасности, несмотря на то, что пытаются скрывать это под маской обороны, сваливая при этом на КНДР вину за обострение ситуации в регионе.

Первые за пять лет крупные совместные военно-воздушные учения США и Южной Кореи под названием Vigilant Storm начались в понедельник, 31 октября. В них принимают участие 240 военных самолетов, в том числе новые самолеты-невидимки.

Ранее, 24 октября, Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за пресечения судном КНДР границы. Военные КНДР, в свою очередь, заявили, что позже южнокорейский военный корабль также пересек границу на западе Желтого моря, после чего корейская народная армия (КНА) КНДР произвела по нему предупредительные выстрелы.

Военный историк Борис Юлин рассказал «Известиям», что США преследуют свои цели, участвуя в конфликте между Южной Кореей и КНДР. По его словам, предложенная южнокорейской стороной концепция «совместного использования ядерного оружия» может существенно усилить напряженность в регионе.

Также 14 октября сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным пуском двух стратегических крылатых ракет большой дальности. Две стратегические крылатые ракеты большой дальности, пролетев 10 234 сек. по определенной овальной и восьмиобразной траектории над Западно-Корейским морем, попали в мишень на расстоянии около 2000 км.