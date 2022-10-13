Военный историк назвал цели США в участии в конфликте КНДР и Южной Кореи

Военный историк Борис Юлин в четверг, 13 октября, рассказал «Известиям», какие цели преследуют США, принимая участие в конфликте между Южной и Северной Кореей.

Ранее в этот день агентство Yonhap сообщило, что власти Южной Кореи обратились к Вашингтону с просьбой разместить на постоянной основе авианосные ударные группы с ядерным оружием и атомные субмарины в водах рядом с Корейским полуостровом, в случае если КНДР проведет ядерные испытания.

По словам Юлина, предложенная Кореей концепция «совместного использования ядерного оружия» может существенно усилить напряженность в регионе.

«Дело в том, что США сейчас целенаправленно устраивают политические провокации, направленные против Китая. То есть сейчас они хотят решить все проблемы с КНР военным путем. США к миру не стремятся. Они провоцируют напряженность в этом регионе. Ради всего этого всё это и делается. США провоцируют войну и если это будет, то это можно будет смело называть очередной мировой войной», — подчеркнул Юлин.

Говоря о возможной угрозе со стороны КНДР, эксперт заметил, что вооруженные силы Южной Кореи гораздо многочисленные — военные расходы Сеула в два-три раза больше, чем у Пхеньяна. При этом, Южная Корея не является полностью суверенным государством, так как ее ВС подчиняются «гигантскому комитету начальников штабов в США».

Накануне КНДР успешно провела испытательный запуск стратегических крылатых ракет большой дальности, было выпущено две ракеты. Руководил на месте испытательным запуском лидер государства Ким Чен Ын.

Ранее, 6 октября, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд пообещала «защитную реакцию» на угрозы КНДР. По ее словам, обвинительные оценки оборонительных действий США со стороны КНДР не будут проигнорированы американской стороной.

За день до этого США и Южная Корея провели совместный запуск четырех ракет класса «земля-земля». Эти учения стали ответом стран на запуск баллистического снаряда Северной Кореей.