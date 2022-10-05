Южная Корея и США провели совместный запуск четырех ракет класса «земля-земля»

Южная Корея и Соединенные Штаты Америки провели совместный запуск четырех ракет класса «земля-земля» в качестве ответа на вчерашний запуск баллистического снаряда Северной Кореей. Об этом стало известно в среду, 5 октября.

Как уточняет агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, ракеты были выпущены в сторону Восточного моря.

О запуске баллиcтической ракеты Северной Кореей накануне, 4 октября, сообщило агентство Yonhap. Как уточнялось, снаряд был выпущен в сторону Японского моря и пролетел над территорией Тихого океана. Ракета пролетела 4,6 тыс. км с максимальной высотой полета 1 тыс. км.

Тогда же в Японии сработала экстренная система предупреждения из-за запуска снаряда. Жителей северных японских регионов призвали эвакуироваться внутрь зданий и под землю. По факту действий Северной Кореи правительство страны созвало Совет национальной безопасности.

Запуск ракеты КНДР осудили Южная Корея и США. В частности, американская сторона обозначила намерение сотрудничать с союзниками, в том числе Сеулом, чтобы «привлечь Пхеньян к ответственности».

4 октября доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин усомнился в том, что выпущенная КНДР ракета была направлена на устрашение Японии. По его словам, траектория полета снаряда свидетельствует о его возможности достичь американских военных объектов, дислоцированных в Азиатско-Тихоокенаском регионе.

Отмечается, что Северная Корея совершила 23 пуска ракет в этом году.