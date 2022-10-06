Постпред США в ООН пообещала «защитную реакцию» на угрозы КНДР

Америка не останется в стороне на фоне угроз, исходящих от Северной Кореи. Об этом 5 октября заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета безопасности (СБ) ООН, трансляция которого велась на официальном сайте всемирной организации.

«Мы не потерпим обвинительных оценок наших оборонительных действий в ответ на угрозы КНДР. Несмотря на отсутствие взаимодействия со стороны Северной Кореи, США по-прежнему готовы к диалогу и дипломатии. При этом США не будут сидеть сложа руки, если КНДР будет напрямую угрожать нам, нашим союзникам и всему миру», — сказала Томас-Гринфилд.

Она подчеркнула, что разногласия между странами не должны мешать их объединению в реагировании на провокации КНДР. Постпред указала, что США точно не готовы мириться с действиями Северной Кореи и с обвинениями в свой адрес на фоне «защитной реакции на угрозы со стороны КНДР».

Ранее, 5 октября, США и Южная Корея провели совместный запуск четырех ракет класса «земля-земля». Эти учения стали ответом стран на запуск баллистического снаряда Северной Кореей.

О запуске баллистической ракеты КНДР 4 октября сообщило агентство Yonhap. Снаряд был выпущен в сторону Японского моря и пролетел над территорией Тихого океана. Ракета преодолела 4,6 тыс. км с максимальной высотой полета 1 тыс. км.

Тогда в Японии сработала экстренная система предупреждения из-за запуска снаряда. Японские власти призвали жителей северных регионов страны эвакуироваться. Правительство страны созвало Совет национальной безопасности.

Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин 4 октября выразил мнение о том, что выпущенная КНДР ракета вряд ли была направлена на устрашение Японии. По словам Губина, траектория полета доказывает ее возможность достичь американских военных объектов, которые находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.