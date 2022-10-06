Реклама
Прямой эфир
Мир
В США назвали Байдена «полным дураком» после решения ОПЕК+
Мир
Илон Маск заявил, что на востоке Украины предпочитают Россию
Политика
Посол Антонов заверил в готовности РФ защищать Крым и новые территории
Происшествия
На Камчатке из-за дождей почти полностью затопило село
Культура
На фестивале «Евразийский мост» наградили фильм с участием дочери Сергея Бодрова
Мир
Bloomberg сообщило о возможном сокращении добычи нефти РФ при потолке цен на сырье
Мир
Постпред США в ООН пообещала «защитную реакцию» на угрозы КНДР
Мир
Букингемский дворец не подтвердил дату коронации Карла III
Мир
Муниципалитеты в ФРГ обратились за финансовой помощью из-за беженцев
Мир
Байден выругался в микрофон при общении с чиновником во Флориде
Спорт
Российские боксеры не смогут выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Постпред США в ООН пообещала «защитную реакцию» на угрозы КНДР

0
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Америка не останется в стороне на фоне угроз, исходящих от Северной Кореи. Об этом 5 октября заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета безопасности (СБ) ООН, трансляция которого велась на официальном сайте всемирной организации.

Случайный удар: чем грозит миру новая ядерная держава
Пхеньян больше не намерен вести переговоры по денуклеаризации

«Мы не потерпим обвинительных оценок наших оборонительных действий в ответ на угрозы КНДР. Несмотря на отсутствие взаимодействия со стороны Северной Кореи, США по-прежнему готовы к диалогу и дипломатии. При этом США не будут сидеть сложа руки, если КНДР будет напрямую угрожать нам, нашим союзникам и всему миру», — сказала Томас-Гринфилд.

Она подчеркнула, что разногласия между странами не должны мешать их объединению в реагировании на провокации КНДР. Постпред указала, что США точно не готовы мириться с действиями Северной Кореи и с обвинениями в свой адрес на фоне «защитной реакции на угрозы со стороны КНДР».

Ранее, 5 октября, США и Южная Корея провели совместный запуск четырех ракет класса «земля-земля». Эти учения стали ответом стран на запуск баллистического снаряда Северной Кореей.

О запуске баллистической ракеты КНДР 4 октября сообщило агентство Yonhap. Снаряд был выпущен в сторону Японского моря и пролетел над территорией Тихого океана. Ракета преодолела 4,6 тыс. км с максимальной высотой полета 1 тыс. км.

Тогда в Японии сработала экстренная система предупреждения из-за запуска снаряда. Японские власти призвали жителей северных регионов страны эвакуироваться. Правительство страны созвало Совет национальной безопасности.

Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин 4 октября выразил мнение о том, что выпущенная КНДР ракета вряд ли была направлена на устрашение Японии. По словам Губина, траектория полета доказывает ее возможность достичь американских военных объектов, которые находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022