Япония созвала Совет нацбезопасности после запуска ракеты КНДР

Япония созвала Совет национальной безопасности (СНБ) после запуска баллистической ракеты КНДР. Об этом сообщило агентство NHR 4 октября.

Как говорится в публикации, на СНБ обсудят собранную информацию о запуске снаряда. По информации агентства, южнокорейские военные совместно с американскими «детально анализируют» расстояние и высоту полета. По предварительным данным, ракета относится к категории снарядов средней дальности.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что, предположительно, баллистическая ракета пролетела над японским регионом Тохоку и упала в Тихий океан за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Кроме того, японское правительство создало группу по чрезвычайным ситуациям.

Как передает газета Yomiuri, Мацуно добавил, что КНДР был выражен протест и осуждение.

О запуске баллиcтической ракеты ранее тем же днем сообщило агентство Yonhap. Как уточнялось, снаряд был выпущен в сторону Японского моря и пролетел над территорией Тихого океана.

В стране сработала экстренная система предупреждения из-за запуска снаряда. Жителей северных японских регионов призвали эвакуироваться внутрь зданий и под землю.

Отмечается, что Северная Корея совершила 23 пуска ракет в этом году.