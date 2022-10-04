В Японии сработала экстренная система предупреждения из-за запуска ракеты КНДР, траектория которой может пролегать над северной частью страны. Об этом сообщило агентство Jiji 4 октября.

Правительство Японии заявило, что КНДР запустила ракету в направлении Хоккайдо и префектуры Аомори. Ракета пролетела над территорией Японии в сторону Тихого океана и, как сообщает береговая охрана, упала. Точное место ее падения на данный момент не указывается.

Власти Японии предупредили о падении обломков ракеты и призвали жителей северных районов страны эвакуироваться внутри зданий или под землю. В то же время японские сторожевики подчеркнули, что находящимся в регионе судам необходимо держаться на дистанции от обломков ракет, которые могут быть обнаружены поблизости, и незамедлительно связываться с властями.

Ранее в этот день КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Двумя днями ранее КНДР также осуществила запуск двух баллистических ракет, преодолевших расстояние до 400 км, в сторону Японского моря.

8 сентября Северная Корея приняла закон, провозгласивший страну ответственным ядерным государством и дающий право нанести превентивный ядерный удар по противнику в случае угрозы нападения.

В августе постоянное представительство КНДР при ООН заявило, что республика имеет право обладать ядерным оружием для самообороны после выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.