Бомбически реально: КНДР подозревают в подготовке к ядерному испытанию

В последние дни подзабытый СМИ Корейский полуостров вновь преподнес несколько тревожных новостей. Самой резонансной из них стало заявление чиновника Госдепа США о вероятной подготовке Пхеньяном к первому за последнюю пятилетку ядерному испытанию. Якобы сей неприятный сюрприз миру Северная Корея готовит к 110-й годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена 15 апреля. Помимо технических признаков подготовки к вероятному испытанию, в пользу версии о том, что в Пхеньяне опять задумали нечто нехорошее, говорит и геополитический расклад. Теперь на фоне конфронтации с США Россия и Китай не заинтересованы присоединяться к коллективному наказанию КНДР. Такая ситуация северокорейцам на руку.

Что предвещает беду

«Мы обеспокоены тем, что в связи с предстоящей годовщиной 15 апреля у КНДР может возникнуть соблазн предпринять еще одну провокационную акцию». Такими словами специальный представитель Госдепа США по Северной Корее Ким Сун сообщил 6 апреля журналистам о крайне вероятной возможности того, что 110-ю годовщину со дня рождения отца-основателя КНДР Ким Ир Сена его благодарный потомок и нынешний руководитель страны Ким Чен Ын захочет отпраздновать либо еще одним ракетным пуском, либо и того хуже — ядерным испытанием.

Американский Ким прямо так и cказал: «Я не хочу слишком много спекулировать, но я думаю, что это может быть еще один запуск ракеты, это может быть и ядерное испытание». Правда, нагнав страха, американский дипломат затем поспешно добавил, что 15 апреля — который в КНДР поэтично именуют Днем солнца — «может пройти и без дальнейшей эскалации».

При этом американские спутники уже засекли очевидные признаки подготовки к ядерному испытанию — в частности, продолжение работ по восстановлению туннеля на ядерном полигоне Пунгери, который сами же власти частично подорвали в мае 2018 года в присутствии небольшого числа иностранных журналистов.

— Это не означает, что КНДР [уже сейчас] готовится к испытанию, скорее пытается восстановить свою способность проводить их в будущем. Более вероятными могут быть испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) или запуск разведывательного спутника. Однако из заявлений Северной Кореи остается неясным, насколько далеко она продвинулась в разработке своего разведывательного спутника или насколько она близка к тому, чтобы попытаться осуществить запуск, — рассказала «Известиям» эксперт американского Центра Стимсона и сотрудница аналитического сайта по КНДР 38 North Наталия Славни.

Между тем алармистскую волну активно подхватили в Сеуле. Южнокорейские СМИ даже предположили, что новое ядерное испытание вполне может быть устроено и раньше — например, 11 апреля, в ознаменование 10-й годовщины назначения Ким Чен Ына первым секретарем Трудовой партии Кореи и председателем Центрального военного комитета партии.

Уже на следующий день после заявлений чиновника Госдепа США новоизбранный президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил о необходимости укреплять силы сдерживания перед лицом ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи. Примечательно, что это заявление прозвучало в ходе визита будущего главы РК на военную базу США Кэмп Хамфриз в Пхенчхане в провинции Канвондо. То есть было адресовано прежде всего американцам.

Схожую мысль — о важности усилить силы сдерживания, в том числе и за счет развертывания дальних бомбардировщиков, атомных подводных лодок или авианосцев, — южнокорейская делегация из числа однопартийцев Юн Сок Еля в Вашингтоне постаралась донести и до советника по нацбезопасности США Джейка Салливана.

Понять волнения Южной Кореи относительно возможных опасных выходок своего неспокойного соседа несложно. Избранный президентом страны в апреле и вступающий в должность в мае Юн Сок Ель уже не раз давал понять, что при нем не будет никаких «конфетно-букетных» периодов в отношениях Сеула и Пхеньяна, как это было при уходящем Мун Чжэ Ине. И даже не исключил возможность превентивного удара по Северу. 1 апреля ту же угрозу продублировал и министр обороны Южной Кореи Со Ук. Он заметил, что вооруженные силы страны располагают различными типами ракет в достаточно большом количестве с возможностью «точно и быстро поражать любые цели» в КНДР.

Ответ северян если и заставил себя ждать, то недолго. 5 апреля младшая сестра лидера КНДР, занимающая пост замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи, Ким Ё Чжон предупредила, что Пхеньян применит свое ядерное оружие для «уничтожения» армии Южной Кореи, если та вздумает нанести упреждающий удар.

Идеальные условия

С 2006 года Северная Корея провела шесть ядерных испытаний, включая четыре, осуществленные уже при нынешнем лидере Ким Чен Ыне. «Война была гораздо ближе, чем кто-либо мог подумать», — сказал как-то экс-президент США Дональд Трамп журналисту Бобу Вудворду, вспоминая о событиях 2017 года. Тогда Пхеньян запустил три МБР и взорвал свою первую водородную бомбу.

С тех пор, однако, на фоне стартовавшего диалога между Северной Кореей и США и явных надежд на отмену части санкций против КНДР Пхеньян придерживался добровольного моратория на запуск баллистических ракет дальностью более 5,5 тыс. м и на ядерные испытания. Но с начала этого года, так и не дождавшись за прошедшие годы никаких, даже минимальных «пряников» от американцев, северокорейцы вновь пустились во все тяжкие. С января Пхеньян провел 13 ракетных пусков, включая первое за последнюю пятилетку испытание 24 марта своей МБР «Хвасон-17».

— Запуск МБР уже был очень серьезным шагом, и дальше, скорее всего, будет развитие. Готовится ли взрыв, вопрос скорее технический. С политической точки зрения это вполне вероятно. Мы видим, что Северная Корея решила пересмотреть линию поведения, которая выдерживалась ими после моратория, поскольку поняли, что это не отвечает их интересам, — заметил «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

При этом с геополитической точки зрения сейчас для КНДР сложились практически идеальные условия, чтобы заявить о себе и избежать сколь-либо существенного наказания. В отличие от того, как это было в 2017 году, когда санкции против страны в Совбезе ООН поддержали и Россия, и Китай.

С начала этого года США и их союзники шесть раз пытались принять заявление Совбеза ООН с осуждением ракетных пусков Северной Кореей, но каждый раз все эти попытки дружно гасились Москвой и Пекином. И, как считает Василий Кашин, схожая реакция последует и в случае возможного ядерного испытания — при условии того, что северокорейцы проведут его при соблюдении необходимых мер безопасности.

— Наказание КНДР имело значение, когда у нас были некие отношения с США и с Японией. Сейчас это всё разрушено. И сегодня в отличие от периода до 2018 года ни Россия, ни Китай ни в каком сотрудничестве с США по северокорейской ядерной проблеме не заинтересованы. И никаких действенных мер по наказанию КНДР предпринимать не будут. Думаю, дальше выражения озабоченности дело не пойдет, — резюмировал эксперт.

Отношения России с США, как известно, полностью сошли на нет из-за событий на Украине. При этом Штаты ничуть не замедлили и темпов конфронтации с Китаем. Помимо многочисленных угроз наказать его за помощь России в уходе от санкций, в последние дни к раздражителям прибавились и слухи о вероятном скором визите на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пока, впрочем, так и не подтвержденный официально визит не состоится из-за того, что она заболела коронавирусом. Тем не менее даже одного намека на возможность посещения Тайваня столь высокопоставленным чиновником американской администрации хватило, чтобы китайцы встретили это гневной отповедью.

Рассчитывать на благосклонность Москвы и Пекина по северокорейской проблематике в этих условиях США, разумеется, не приходится. Это прекрасно понимают и в Пхеньяне. Именно поэтому и переходят сейчас в наступление.