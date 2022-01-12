Как много в этом гиперзвуке: куда ведут пуски КНДР

КНДР отчиталась об успешном испытании гиперзвуковой ракеты — третьем пуске этого вида вооружений за последние полгода . Прогресс Пхеньяна в создании новых систем вынуждает соседнюю Японию разрабатывать свои средства реагирования: на этой неделе Токио объявил о планах создания электромагнитных пушек как средства против гиперзвуковых ракет . Это, впрочем, лишь небольшой эпизод общей гонки вооружений в Азии, старт которой, как считают опрошенные «Известиями» эксперты, был положен и активно подогревается противостоянием США и Китая .

Наблюдал лично

12 января северокорейское информационное агентство ЦТАК официально сообщило миру об успешном испытании накануне гиперзвуковой ракеты. Устройство пролетело 1 тыс. км и точно поразило цель, что стало «окончательной проверкой технических характеристик разработанной системы гиперзвукового оружия» . В знак важности этого события, как сообщается, лидер Северной Кореи впервые с марта 2020 года наблюдал за пуском лично.

Это стало третьим испытанием Пхеньяном гиперзвуковой ракеты начиная с сентября прошлого года и вторым пуском за неделю . Хотя, по оценкам южнокорейских военных, в прошлый раз 5 января соседи испытывали обычную баллистическую ракету общего назначения, «не соответствующую ни одной из двух широко признанных категорий гиперзвуковых ракет».

Как много в этом гиперзвуке Северокорейский лидер Ким Чен Ын беседует с официальными лицами во время наблюдения за испытанием гиперзвуковой ракеты Фото: REUTERS/KCNA

Так или иначе, но многие страны тут же осудили или выразили озабоченность новыми ракетными пусками КНДР. Тем более за последние месяцы Северная Корея испытала целый ряд всё более мощных систем вооружения , продемонстрировавших прогресс в возможностях Пхеньяна обойти противоракетную оборону.

Ответ самураев

Между тем в Японии, в сторону которой традиционно летят северокорейские ракеты, нынешние испытания добавили вес аргументации тех сил, которые давно выступали за пересмотр «исключительно оборонительной» политики страны . На этой неделе глава японского минобороны Нобуо Киси отметил, что Токио продолжает работать над укреплением своей обороны в ответ на постоянно совершенствующиеся ядерные и ракетные программы КНДР, рассматривая в том числе и приобретение страной ударного потенциала в качестве сдерживающего фактора для нападений со стороны Пхеньяна.

Более того, на этой неделе стало известно, что Токио намерен приступить к разработке электромагнитных пушек, способных сбивать гиперзвуковые ракеты . По данным газеты Sankei, в проекте госбюджета на 2023 финансовый год на эти цели уже заложено более $56 млн.

Фото: REUTERS/KCNA Испытания гиперзвуковой ракеты в Северной Корее, 6 января 2022 года

— Если возникает угроза с новой технологией, необходимо реагировать на такую ситуацию. Гиперзвуковой планерный аппарат — это то, что меняет правила игры, и мы должны подстраиваться под эту игру , — пояснил «Известиям» профессор Университета Токио Казуто Сузуки.

При этом эксперт отметил, что назвать эту технологию зрелой пока нельзя: сказать, что Япония сможет сбивать гиперзвуковые планерные летательные аппараты из Северной Кореи или Китая, было бы, по его словам, выдать желаемое за действительное.

Впрочем, в последнее время Япония стала страховаться от внешних угроз не только этим. По данным агентства Jiji Press, в начале месяца в рамках диалога 2+2 глав иностранных и оборонных ведомств Токио и Вашингтон договорились о разработке оборонных технологий в космосе для нанесения ударов по вражеским базам, а также обсудили и совместное противодействие гиперзвуковому оружию, которое в регионе активно разрабатывает не только КНДР, но и Китай .

Китай и США в уме

Впрочем, наращивание Японией своего военного потенциала официально в противовес северокорейской угрозе — лишь небольшой элемент в общей гонке вооружений в Азии. И начало ей было положено совсем не поведением Пхеньяна.

— Северная Корея широко использовалась американцами на протяжении 1990-х и 2000-х годов для обоснования тех или иных военных шагов США в азиатском регионе, причем роль самой КНДР в этом была второстепенной. Но сейчас главная составляющая гонки вооружений в Азии — это Китай и США , — сказал «Известиям» директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Как много в этом гиперзвуке Ким Чен Ын наблюдает за пуском гиперзвуковой ракеты, 12 января 2022 года Фото: REUTERS/KCNA

С этим согласился и Казуто Сузуки. Опасаясь вмешательства США в дела Тайваня или Синьцзяна и будучи обеспокоенным тем, что его ядерные стратегические силы будут сведены на нет системой ПРО США, Китай разработал гиперзвуковую систему, чтобы сохранить возможности сдерживания.

— И теперь именно США опасаются, что их система противоракетной обороны может не сработать и встретит вызов со стороны Китая (и Северной Кореи). В этом контексте по поводу гиперзвука беспокоится и Япония. Так что это гонка вооружений между Китаем и США, и Токио участвует в ней, — резюмировал японский эксперт.

В обозримой перспективе Токио будет пытаться и дальше укреплять свой военный потенциал. К примеру, на осенних выборах правящая Либерально-демократическая партия страны выступила за увеличение оборонного бюджета Японии до 2% ВВП с нынешних 1,3%. Вероятно и военное усиление Южной Кореи, которая уже достигла больших успехов в ударном ракетном оружии. Впрочем, последняя будет вооружаться с меньшей демонстративностью, чем Япония , из-за настроенности южнокорейских властей на мир с северянами и желания сохранить баланс между США и Китаем.

— Ну и дальше мы можем ожидать распространения этой гонки вооружений на страны Юго-Восточной Азии. У них более ограниченные ресурсы и не такой промышленный потенциал, но они пытаются его наращивать и добиваются в этом определенных успехов — достаточно посмотреть и на Вьетнам, и на Мьянму, и на Индонезию , — предположил Василий Кашин. — Плюс, когда Китай в ответ на американские шаги увеличивает свои ударные возможности, это ведет к увеличению военных возможностей Индии в качестве реакции на это, а дальше за индийцами следуют пакистанцы. То есть это цепная реакция по всему региону .

Как много в этом гиперзвуке Трансляция запуска баллистической ракеты в Северной Корее в аэропорту Сеула, 5 января 2022 года Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Для России, больше обеспокоенной военно-политической ситуацией в Европе, азиатская гонка вооружений второстепенна — Москва мало участвует в региональных конфликтах и поддерживает со всеми странами Азии стабильные отношения. Но пристально наблюдать за развитием событием РФ всё равно следует, резюмировал российский эксперт.