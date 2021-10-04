В контакте: зачем КНДР восстановила линию связи с Югом

С этой недели Пхеньян восстановил линию связи с Сеулом после 55 дней, в течение которых Север принципиально игнорировал все контакты с Югом . По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это стало одним из сигналов готовности КНДР к переговорам как с Южной Кореей (РК), так и в более широком формате . Отчасти примирительная активность сторон связана с грядущими весной президентскими выборами в РК: прогресс в межкорейских делах может подстегнуть рейтинг президентской партии, что будет и в интересах Пхеньяна. Вместе с тем полноценная личная встреча лидеров Севера и Юга, о которой в Сеуле заговорили сразу же после восстановления связи, вряд ли будет возможна , пока Пхеньян соблюдает беспрецедентно жесткий коронавирусный карантин.

Снова на связи

« Давно не разговаривали. Мы очень рады, что каналы связи были восстановлены таким образом . Мы надеемся, что отношения между Югом и Севером выйдут на новый уровень». С этой фразы 4 октября в 9 утра по сеульскому времени представитель Республики Корея начал телефонный разговор со своим северокорейским коллегой , взявшим трубку впервые за последние 55 дней.

Связь с Сеулом была прервана Пхеньяном в одностороннем порядке 10 августа — так КНДР выразила свой протест из-за совместных военных маневров южнокорейцев с американцами , которые Северная Корея неизменно считала отработкой вторжения в страну. С тех пор на Севере просто перестали брать трубки, хотя в прошлом каналы связи с соседями обрубались куда более эффектными способами. К примеру, в июне 2020 года в КНДР демонстративно взорвали межкорейский офис связи, учрежденный около двух лет назад на волне сближения Юга и Севера, показывая свое недовольство распространением над территорией КНДР антиправительственных листовок, которые недруги Севера запускали с Юга при помощи воздушных шаров.

В контакте_1 Вертолеты ВВС США на авиабазе в Южной Корее. 9 августа 2021 года Фото: TASS/EPA/YONHAP

— Вся история межкорейских каналов связи состоит из их периодических отключений Северной Кореей в одностороннем порядке в знак протеста и последующих торжественных включений. Эти каналы служат эдаким «смайликом» и могут находиться в двух состояниях — довольном и недовольном , — сказал «Известиям» эксперт сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков. — Нынешнее восстановление служит сигналом, что в настоящий момент северокорейцы готовы говорить.

Примечательно, что возобновление нормальной работы межкорейских каналов связи, которое лидер КНДР Ким Чен Ын мотивировал стремлением «реализовать ожидания и желания всей нации, которая хочет, чтобы отношения между Севером и Югом были восстановлены как можно скорее и на Корейском полуострове был установлен прочный мир », произошло вскоре после очередных ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном. За последний месяц северокорейцы сделали четыре запуска, протестировав в том числе и свою первую гиперзвуковую ракету.

В контакте_2 Запуск новой северокорейской гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8» Фото: KCNA via REUTERS

— Восстановление горячей линии, по-видимому, стало своего рода балансирующим актом в сочетании с недавними ракетными испытаниями (которые, в свою очередь, способны нести собой элемент конкуренции с баллистическими ракетами Южной Кореи, запускаемыми с подводных лодок). По сравнению с ракетными испытаниями это преимущественно — символический жест, направленный на то, чтобы дать понять Южной Корее и Китаю, что КНДР не несет односторонней ответственности за ухудшение межкорейских отношений и что ее ракетные испытания были направлены скорее против политики стратегического терпения Байдена, чем против РК, — пояснил «Известиям» эксперт департамента северокорейских исследований Корейского университета Балаж Салонтай.

Надо чаще встречаться

Нормализацию межкорейских связей активно лоббировали прежде всего в Сеуле. На недавней сессии Генассамблеи ООН президент РК Мун Чжэ Ин даже выступил с идеей подписать декларацию об окончании корейской войны 1950–1953 годов (с тех пор стороны формально так и находятся в состоянии конфликта).

Всё это совпало с необычно высокой дипломатической активностью, которая наблюдалась с конца июля. Как отметил Андрей Ланьков, c тех пор дипломаты из РК, США, Китая, Японии и России, ответственные за северокорейскую проблематику, стали чаще встречаться друг с другом.

— И сейчас все стороны, включая США, активно говорят об этом дипломатическо-юридическом момент е (подписание декларации. — «Известия»). Это означает, что где-то идут конфиденциальные переговоры и готовится некое мероприятие, на котором может быть подписана эта декларация либо, что намного вероятнее, будет заявлено о готовности начать ее обсуждать , — отметил российский кореевед.

Прелюдией же к предполагаемой расширенной встрече может стать двусторонний саммит представителей Севера и Юга — по крайней мере, после новостей о восстановлении каналов связи министр РК по делам объединения Ли Ин Ён тут же завел речь о намерении провести межкорейскую встречу на высоком уровне до конца этого года.

В контакте_3 Пограничник Северной Кореи на линии разграничения в Пханмунджоме Фото: Global Look Press/Ryu Seung-Il

По мнению экспертов, больше в таком мероприятии заинтересованы в Южной Корее . В марте в стране пройдут президентские выборы, и в условиях, когда кандидаты от основных партий идут в рейтингах ноздря в ноздрю, маленький дипломатический успех на межкорейском направлении был бы пропрезидентской Демократической партии очень кстати.

— Руководство КНДР всё больше чувствует, что одно только сближение Севера и Юга не может привести к отмене санкций, если США не дадут своего согласия , — пояснил меньшую заинтересованность Пхеньяна в таком саммите Балаж Салонтай.

Вместе с тем сохранение власти за представителем пока еще правящей Демпартии, дружественной по отношению к Пхеньяну, было бы, бесспорно, и в интересах КНДР , поскольку ныне оппозиционные правые консерваторы относятся к соседям с крайней враждебностью.

Впрочем, невзирая на весомые резоны обеих сторон возобновить не только телефонное, но и живое общение, стопором на этом пути может стать беспрецедентный по своей жесткости карантинный режим на Севере. И как предположил Андрей Ланьков, в лучшем случае саммит, если и состоится, пройдет в онлайн-режиме или же «две стороны будут смотреть друг на друга через стекло».