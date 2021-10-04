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В контакте: зачем КНДР восстановила линию связи с Югом

И станет ли межкорейский саммит следующим шагом в примирении сторон
Фото: Global Look Press/Stephan Schulz
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В контакте: зачем КНДР восстановила линию связи с Югом
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2021-10-04 13:31:14
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С этой недели Пхеньян восстановил линию связи с Сеулом после 55 дней, в течение которых Север принципиально игнорировал все контакты с Югом. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это стало одним из сигналов готовности КНДР к переговорам как с Южной Кореей (РК), так и в более широком формате. Отчасти примирительная активность сторон связана с грядущими весной президентскими выборами в РК: прогресс в межкорейских делах может подстегнуть рейтинг президентской партии, что будет и в интересах Пхеньяна. Вместе с тем полноценная личная встреча лидеров Севера и Юга, о которой в Сеуле заговорили сразу же после восстановления связи, вряд ли будет возможна, пока Пхеньян соблюдает беспрецедентно жесткий коронавирусный карантин.

Снова на связи

«Давно не разговаривали. Мы очень рады, что каналы связи были восстановлены таким образом. Мы надеемся, что отношения между Югом и Севером выйдут на новый уровень». С этой фразы 4 октября в 9 утра по сеульскому времени представитель Республики Корея начал телефонный разговор со своим северокорейским коллегой, взявшим трубку впервые за последние 55 дней.

Связь с Сеулом была прервана Пхеньяном в одностороннем порядке 10 августа — так КНДР выразила свой протест из-за совместных военных маневров южнокорейцев с американцами, которые Северная Корея неизменно считала отработкой вторжения в страну. С тех пор на Севере просто перестали брать трубки, хотя в прошлом каналы связи с соседями обрубались куда более эффектными способами. К примеру, в июне 2020 года в КНДР демонстративно взорвали межкорейский офис связи, учрежденный около двух лет назад на волне сближения Юга и Севера, показывая свое недовольство распространением над территорией КНДР антиправительственных листовок, которые недруги Севера запускали с Юга при помощи воздушных шаров.

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Вертолеты ВВС США на авиабазе в Южной Корее. 9 августа 2021 года

Вертолеты ВВС США на авиабазе в Южной Корее. 9 августа 2021 года

Фото: TASS/EPA/YONHAP

— Вся история межкорейских каналов связи состоит из их периодических отключений Северной Кореей в одностороннем порядке в знак протеста и последующих торжественных включений. Эти каналы служат эдаким «смайликом» и могут находиться в двух состояниях — довольном и недовольном, — сказал «Известиям» эксперт сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков. — Нынешнее восстановление служит сигналом, что в настоящий момент северокорейцы готовы говорить.

Примечательно, что возобновление нормальной работы межкорейских каналов связи, которое лидер КНДР Ким Чен Ын мотивировал стремлением «реализовать ожидания и желания всей нации, которая хочет, чтобы отношения между Севером и Югом были восстановлены как можно скорее и на Корейском полуострове был установлен прочный мир», произошло вскоре после очередных ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном. За последний месяц северокорейцы сделали четыре запуска, протестировав в том числе и свою первую гиперзвуковую ракету.

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Запуск новой северокорейской гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8»

Запуск новой северокорейской гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8»

Фото: KCNA via REUTERS

Восстановление горячей линии, по-видимому, стало своего рода балансирующим актом в сочетании с недавними ракетными испытаниями (которые, в свою очередь, способны нести собой элемент конкуренции с баллистическими ракетами Южной Кореи, запускаемыми с подводных лодок). По сравнению с ракетными испытаниями это преимущественно — символический жест, направленный на то, чтобы дать понять Южной Корее и Китаю, что КНДР не несет односторонней ответственности за ухудшение межкорейских отношений и что ее ракетные испытания были направлены скорее против политики стратегического терпения Байдена, чем против РК, — пояснил «Известиям» эксперт департамента северокорейских исследований Корейского университета Балаж Салонтай.

Надо чаще встречаться

Нормализацию межкорейских связей активно лоббировали прежде всего в Сеуле. На недавней сессии Генассамблеи ООН президент РК Мун Чжэ Ин даже выступил с идеей подписать декларацию об окончании корейской войны 1950–1953 годов (с тех пор стороны формально так и находятся в состоянии конфликта).

Всё это совпало с необычно высокой дипломатической активностью, которая наблюдалась с конца июля. Как отметил Андрей Ланьков, c тех пор дипломаты из РК, США, Китая, Японии и России, ответственные за северокорейскую проблематику, стали чаще встречаться друг с другом.

И сейчас все стороны, включая США, активно говорят об этом дипломатическо-юридическом моменте (подписание декларации. — «Известия»). Это означает, что где-то идут конфиденциальные переговоры и готовится некое мероприятие, на котором может быть подписана эта декларация либо, что намного вероятнее, будет заявлено о готовности начать ее обсуждать, — отметил российский кореевед.

Прелюдией же к предполагаемой расширенной встрече может стать двусторонний саммит представителей Севера и Юга — по крайней мере, после новостей о восстановлении каналов связи министр РК по делам объединения Ли Ин Ён тут же завел речь о намерении провести межкорейскую встречу на высоком уровне до конца этого года.

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Пограничник Северной Кореи на линии разграничения в Пханмунджоме

Пограничник Северной Кореи на линии разграничения в Пханмунджоме

Фото: Global Look Press/Ryu Seung-Il

По мнению экспертов, больше в таком мероприятии заинтересованы в Южной Корее. В марте в стране пройдут президентские выборы, и в условиях, когда кандидаты от основных партий идут в рейтингах ноздря в ноздрю, маленький дипломатический успех на межкорейском направлении был бы пропрезидентской Демократической партии очень кстати.

Руководство КНДР всё больше чувствует, что одно только сближение Севера и Юга не может привести к отмене санкций, если США не дадут своего согласия, — пояснил меньшую заинтересованность Пхеньяна в таком саммите Балаж Салонтай.

Вместе с тем сохранение власти за представителем пока еще правящей Демпартии, дружественной по отношению к Пхеньяну, было бы, бесспорно, и в интересах КНДР, поскольку ныне оппозиционные правые консерваторы относятся к соседям с крайней враждебностью.

Впрочем, невзирая на весомые резоны обеих сторон возобновить не только телефонное, но и живое общение, стопором на этом пути может стать беспрецедентный по своей жесткости карантинный режим на Севере. И как предположил Андрей Ланьков, в лучшем случае саммит, если и состоится, пройдет в онлайн-режиме или же «две стороны будут смотреть друг на друга через стекло».

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