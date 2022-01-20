Здравствуй, оружие: зачем КНДР выходить из моратория на испытания ракет

Северная Корея намерена пересмотреть мораторий на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет , которого страна придерживалась с 2017 года. Это следует из заявления информагентства ЦТАК, опубликованного вскоре после введения США очередных санкций в отношении КНДР . По мнению экспертного сообщества, угроза стала частью планомерной кампании давления Пхеньяна на Вашингтон с целью усадить американцев за стол переговоров. Шансы на успех, однако, малы, как и вероятность того, что в ближайшие месяцы Северная Корея действительно возобновит испытания МБР и тем более проведет ядерное испытание , считают специалисты.

Прямой намек

« Враждебная политика и военные угрозы Соединенных Штатов достигли опасной черты, которую больше нельзя упускать из виду, несмотря на наши искренние усилия по поддержанию общей тенденции к ослаблению напряженности » — под таким уже традиционно обвинительным соусом официальное северокорейское информагентство ЦТАК сообщило 20 января о новом решении Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи пересмотреть «меры по укреплению доверия, которые мы приняли по собственной инициативе», и изучить целесообразность возобновления «всей временно приостановленной деятельности».

Здравствуй, оружие Военный парад по случаю 75-й годовщины основания Трудовой партии КНДР в Пхеньяне Фото: TASS/EPA/KCNA

Разумеется, слова «ракеты» и «ядерное оружие» в решении северокорейских партийцев не прозвучали ни разу. Но экспертное сообщество дружно усмотрело в витиеватых формулировках прямой намек на намерение Пхеньяна отказаться от моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которых КНДР не проводила с 2017 года.

Такой мораторий страна объявила в апреле 2018 года, и этот жест доброй воли во многом проложил путь к целой череде высокопоставленных дипломатических интеракций между КНДР с Республикой Кореей и США. В начале 2019 года лидер КНДР Ким Чен Ын благодушно подтвердил свое обязательство «больше не создавать и не испытывать ядерное оружие, не использовать и не распространять его» и «продвигаться к полной денуклеаризации».

Но после провального ханойского саммита Ким Чен Ына и ныне бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в феврале 2019 года, с которым КНДР тщетно связывала надежды на частичное ослабление санкций, настроения северокорейцев резко поменялись. Под занавес того же года товарищ Ким говорил уже о том, что причин соблюдать мораторий на ядерные испытания и тестирование ракет большой дальности у КНДР не осталось. А впоследствии Пхеньян официально объявил о переходе к очередному этапу разработок и испытаний новых МБР наряду с другими высокотехнологичными видами оружия в рамках своего нового пятилетнего плана. В частности, программа военной модернизации, изложенная КНДР в январе 2021 года, включала твердотопливные МБР и МБР с несколькими боеголовками.

Здравствуй, оружие Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, Ханой, 2019 год Фото: Global Look Press/Evan Vucci/Pool

С сентября прошлого года КНДР заметно активизировалась не только по части заявлений, но и по части ракетных испытаний. Сначала Пхеньян протестировал крылатую ракету большой дальности, а затем приступил к пускам гиперзвуковых ракет. А 18 января Северная Корея осуществила уже четвертое ракетное испытание с начала нынешнего года .

Не сейчас

Заявление о возобновлении «всей временно приостановленной деятельности» стало еще одним закономерным шагом в кампании КНДР по постепенному повышению давления на американцев . Цель — привлечь внимание к Северной Корее, о которой забыли, заставить США сесть за стол переговоров и вынудить их согласиться на снятие или ослабление санкций, принятых в 2017 году. Такое мнение «Известиям» выразил профессор южнокорейского университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Действительно, в последний год администрация президента Джо Байдена не сильно интересовалась делами на Корейском полуострове, вспомнив о Пхеньяне лишь на днях. Да и то не так, как ему хотелось бы. На прошлой неделе США ввели новые санкции в отношении пяти северокорейцев и одной компании КНДР , причастных, по мнению Штатов, к развитию программы баллистических ракет. Более того, Вашингтон предложил отреагировать на серию недавних ракетных пусков Северной Кореи санкциями на уровне ООН. К слову, угроза выйти из моратория прозвучала из Пхеньяна за считаные часы до заседания Совбеза ООН, посвященного как раз теме ограничительных мер против КНДР.

Большинство специалистов по Азии восприняли новости из Северной Кореи с озабоченностью. Например, эксперт из сеульского университета северокорейских исследований профессор Ян Му Чжин, которого широко цитировали многие западные СМИ, предположил, что КНДР может испытать ракету дальнего радиуса действия или другое мощное оружие в день 80-й годовщины дня рождения Ким Чен Ира 16 февраля или 110-й годовщины Ким Ир Сена 15 апреля . Как известно, дни рождения двух прошлых лидеров КНДР — отца и деда нынешнего Кима — считаются в стране важнейшими национальными датами. «И запуск МБР мог бы послужить огромным праздничным фейерверком », — предположил южнокорейский эксперт.

Ожидания российского корееведа оказались куда менее мрачными.

— Риск ядерных испытаний близок к нулю. В нынешней ситуации КНДР крайне зависит от Китая, который очень неодобрительно относится ко всей северокорейской ядерной программе . Шансы на то, что в ближайшее время будет произведен запуск МБР, достаточно реальные, но я бы оценил их как небольшие, — сказал эксперт «Известиям».

По его словам, против такого развития событий играет эпидемия коронавируса, сделавшая КНДР крайне зависимой от Китая, который совершенно не заинтересован в каком-либо обострении у своих границ. Кроме того, не в пользу испытаний в ближайшее время говорят выборы президента Южной Кореи, намеченные на март 2022 года. Любое обострение вокруг Северной Кореи, примириться с которой весь свой срок пытался уходящий вскоре президент Мун Чжэ Ин, тут же повысит шансы на победу в РК кандидатов от правой проамериканской оппозиции, настроенной против контактов и помощи северному соседу.

— А учитывая, что Южная Корея — ходячий банкомат для Кореи Северной, этот банкомат в случае победы правой оппозиции заклинит, и Пхеньяну этого не хотелось бы , — резюмировал Андрей Ланьков.

Примечательно, что власти КНДР и ранее угрожали выйти из самопровозглашенного моратория на пуски межконтинентальных баллистических ракет и проведение ядерных испытаний. Но пока так и не перешли от слов к делу. По словам эксперта, это не означает, что мораторий будет соблюдаться вечно: можно поставить «два к одному или даже три к одному, что запуск мы увидим, но через пару лет».