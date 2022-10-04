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Yonhap сообщило о запуске КДНР баллистической ракеты в сторону Японского моря

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Korean Defense Ministry
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Северная Корея (КНДР) запустила 4 октября баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

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«Северная Корея выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря», — говорится в публикации.

Ранее, 1 октября, КНДР также осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. По словам замминистра обороны Японии, баллистические ракеты КНДР преодолели расстояние до 400 км, высота их полета составила до 50 км.

29 сентября стало известно о запуске КНДР двух баллистических ракет малой дальности из района Сунчхон. Тогда же в Южную Корею прилетела вице-президент США Камала Харрис. Она посетила границу с КНДР и подтвердила готовность Вашингтона при угрозе Южной Корее использовать весь спектр американского военного потенциала, включая ядерные силы.

8 сентября Северная Корея приняла закон, провозгласивший страну ответственным ядерным государством. Согласно документу, КНДР получает право нанести превентивный ядерный удар по противнику в случае угрозы нападения.

В августе постоянное представительство республики при ООН заявило, что Северная Корея имеет право обладать ядерным оружием на основаниях самообороны после выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.

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