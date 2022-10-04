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Жителей северных районов Японии призвали к эвакуации после запуска ракеты КДНР

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Фото: Global Look Press/kcnawatch. co
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Жителей северных районов Японии призвали эвакуироваться внутрь зданий и под землю после запуска Северной Кореей баллистической ракеты. Об этом стало известно во вторник, 4 октября.

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Как уточняет агентство Yonhap, через экстренную систему предупреждения J-Alert жителей северных районов Японии призвали эвакуироваться внутрь зданий или под землю. Через некоторое время система сообщила, что ракета пролетела над территорией Японии в сторону Тихого океана.

Через несколько минут береговая охрана Японии сообщила, что ракета упала, однако точное место падения не уточняется. Вместе с тем власти предупредили жителей о возможном падении обломков снаряда.

О запуске баллиcтической ракеты ранее тем же днем сообщило агентство Yonhap. Как уточнялось, снаряд был выпущен в сторону Японского моря.

1 октября КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Отмечается, что Япония выразила протест Северной Корее в связи с предполагаемыми пусками ракет.

8 сентября Северная Корея приняла закон, провозгласивший страну ответственным ядерным государством. Согласно документу, КНДР получает право нанести превентивный ядерный удар по противнику в случае угрозы нападения.

В августе постоянное представительство республики при ООН заявило, что Северная Корея имеет право обладать ядерным оружием на основаниях самообороны после выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). С начала года Пхеньян провел уже 21 ракетное испытание.

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